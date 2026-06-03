Latvijas 3x3 sieviešu izlase turpina uzvaru gājienu un pirmo reizi iekļūst Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs
Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā trešdien svinēja trešo uzvaru trijās Pasaules kausa finālturnīra grupas cīņās un pirmoreiz iekļuva "play-off" spēļu turnīrā.
Latvijas izlase, kas sacensībās ir izsēta ar 15. numuru, ar 21:16 pārspēja Ķīnu (3.). Lielākoties spēle ritēja punkts punktā, bet pie rezultāta 15:15 latvietes veica piecu punktu izrāvienu, tādējādi īzcīnot uzvaru. Spēles vidū vairāki svarīgi precīzi metieni Dignai Strautmanei, beigās no groza apakšas savu auguma pārspēku demonstrēja Marta Miščenko, bet trīs sekundes līdz beigām ar caurgājienu spēli priekšlaicīgi noslēdza Ketija Vihmane.
Spēlē ar astoņiem punktiem par rezultatīvāko kļuva Vihmane, septiņus pievienoja Strautmane, divus Marta Miščenko, bet četrus - Paula Cirša. Vihmanei, Miščenko un Strautmanei piecas atlēkušās bumbas. 11 punktus latvietes guva no vienu punktu zonas, astoņus ar tālmetienu palīdzību (4/11) un divus ar soda metieniem.
Latvijas izlase vismaz trešo vietu turnīra tabulā un dalību izslēgšanas spēļu turnīrā bija nodrošinājusi jau pirms spēles ar Ķīnu, jo latviešu pirmajā dienā apspēlētās Itālijas un Filipīnu valststvienības bija cietušas pa trim zaudējumiem trīs spēlēs un vairs nespēju Latvijas izlasi apsteigt.
Plkst. 17.40 pēc Latvijas laika Latvijas izlase grupas pēdējā mačā tiksies ar Vāciju (6.). Mačus tiešraidē var vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel". Pirmdien C grupas pirmajās divās cīņās latvietes ar 14:11 pārspēja Filipīnas (17.) un ar 21:13 apspēlēja Itāliju (11.). Pirmās vietas ieguvējas nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas astotdaļfinālā cīnīsies ar kādu no B grupas komandām.
Ar septīto numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase sacensības otrdien sāka ar zaudējumu pret ASV (2.) ar 14:17 un ar uzvaru pagarinājumā ar 22:20 pār Poliju (16.). Ceturtdien latvieši tiksies es Mongoliju (10.) un Čehiju (15.). Vīriešu izlases sastāvā startam Pasaules kausā ir iekļauti Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo.
Pirmās vietas ieguvēji iekļūst ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji astotdaļfinālā tiksies ar kādu no C grupas vienībām. Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.