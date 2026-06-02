Latvijas 3x3 basketbolisti izglābjas pēdējā mirklī un pagarinājumā izrauj pirmo uzvaru Pasaules kausā
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, otrdien Varšavā Pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja panākumu, uzvaru nesošo metienu realizējot Miezim.
Latvijas izlase, kas izsēta ar septīto numuru, B grupas otrajā spēlē ar 22:20 pārspēja Poliju (16.).
Mača izskaņā, kad pamatlaikā bija atlikušas 42 sekundes, Lasmanis realizēja divus soda metienus, kas ļāva Latvijai atgūt viena punkta pārsvaru (19:18), taču pēc Lāča piezīmes Polijas vienība raidīja grozā vēl divus soda metienus un pārņēma vadību ar 20:19. Nepilnas piecas sekundes līdz pamatlaika beigām Lācis, triecot bumbu grozā no augšas panāca neizšķirtu 20:20.
Pagarinājums sākās ar Latvijas uzbrukumu, kuru ar precīzu tālmetienu noslēdza Miezis, atnesot Latvijai uzvaru.
Jau ziņots, ka pirmajā mačā latvieši ar 14:17 zaudēja ASV (2.).
B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas (10.) un Čehijas (15.) basketbolisti.
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka pirmdien pirmajās divās spēlēs uzvarēja Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi.