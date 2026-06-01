Šveices izlases kapteini atzīst par pasaules čempionāta vērtīgāko hokejistu
Šveices vīriešu hokeja izlases aizsargs Romans Jozi atzīts par Cīrihē un Fribūrā aizvadītā pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju.
Uzvaras vārtus gūstot Konstam Helēniusam, finālā Somijas hokejisti papildlaikā ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pārspēja Šveici. Šveicieši zaudēja jau trešajā finālā pēc kārtas.
Mediju balsojumā, kas norisinājās pirms medaļu spēlēm, par vērtīgāko tika atzīts Jozi. Mediji izvēlējās arī turnīra simbolisko izlasi - Šveices izlases vārtsargu Leonardo Dženoni, aizsargus Jozi un somu Henri Jokiharju, kā arī uzbrucējus kanādieti Maklinu Selebrīni, šveicieti Svenu Andrigeto un somu Aleksandru Barkovu.
Tikmēr turnīra direktorāts izvēlējās labākos spēlētājus savās pozīcijās. Par labāko vārtsargu tika atzīts norvēģis Henrīks Heukelanns, par labāko aizsargu - Jozi, bet par labāko uzbrucēju - Selebrīni.
Bronzas spēlē norvēģi pagarinājumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) pārspēja Kanādu un pirmo reizi izcīnīja pasaules čempionāta godalgas. Norvēģi šī čempionāta ceturtdaļfinālā apturēja Latviju, kas meistarsacīkstes noslēdza sestajā vietā.
