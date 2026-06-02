Šveices izlases zvaigzni Embolo neielaiž ASV pirms Pasaules kausa finālturnīra
Šveices vīriešu futbola izlasē pirms Pasaules kausa finālturnīra vīzas problēmas radušās uzbrucējam Brēlam Embolo, otrdien paziņoja Šveices Futbola asociācija (ASF).
Bija paredzēts, ka 29 gadus vecais Francijas kluba "Rennes" spēlētājs otrdien no Cīrihes uz Losandželosu dosies kopā ar pārējo komandu.
"Diemžēl Embolo pašlaik kopā ar komandu nevar ceļot uz ASV," paziņoja ASF. ASF ziņo, ka līdz pat otrdienas rītam Ceļošanas atļauju elektroniskā sistēma (ESTA) futbolistam deva tiesības doties uz ASV. "Tomēr plkst. 10.30 mēs tikām informēti, ka viņa ESTA pieteikums ir nodots tālākai pārskatīšanai," vēsta ASF.
ASF turpina saziņu ar attiecīgajām iestādēm un cer, ka Brēls pievienosies komandai otrdien vai dosies ceļā trešdien un tad pievienosies izlasei. Federācija nepaskaidroja, kāpēc Embolo vīza tiek pārskatīta.
Embolo svētdienas pārbaudes spēlē ar Jordāniju guva vārtus un sekmēja Šveices vienības uzvaru ar 4:1. Tie bija viņa 24. vārti 86 Šveices izlases spēlēs.
Pasaules kausa finālturnīrā, kas Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, šveicieši spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Kataru un Bosniju un Hercegovinu. Sestdien Šveices izlase savā pēdējā pārbaudes spēlē pirms turnīra tiksies ar Austrāliju.
Šveices vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Gregors Kobels (Dortmundes "Borussia", Vācija), Ivons Mvogo ("Lorient", Francija), Marvins Kellers (Bernes "Young Boys", Šveice);
aizsargi - Maneuls Akandži (Milānas "Inter", Itālija), Niko Elvedi (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Rikardo Rodrigess (Seviljas "Real Betis", Spānija), Silvans Vidmers ("Mainz 05", Vācija), Miro Muheims (Hamburgas SV, Vācija), Orels Amendā (Frankfurtes "Eintrach", Vācija), Erajs Kemerts ("Valencia", Spānija), Luka Žakess ("VfB Stuttgart", Vācija);
pussargi - Granits Džaka ("Sunderland", Anglija), Džoans Manzabi ("Freiburg", Vācija), Remo Freilers ("Bologna", Itālija), Deniss Zakarija ("Monaco", Francija), Ardons Jašari ("AC Milan", Itālija), Džibrils Sovs, Rubens Vargass (abi - "Sevilla", Spānija), Kristians Fasnahts (Bernes "Young Boys", Šveice), Mišels Ebišers ("Pisa", Itālija), Fabians Rīders ("Augsburg", Vācija);
uzbrucēji - Brēls Embolo ("Stade Rennais", Francija), Noa Okafors (Līdsas "United", Anglija), Dans Ndojē ("Nottingham Forest", Anglija), Zeki Amduni ("Burnley", Anglija), Sedriks Itens (Diseldorfas "Fortuna", Vācija).