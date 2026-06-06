Latvijas futbolisti Baltijas kausa pusfinālā saspringtā mačā zaudē Lietuvai
Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien Kauņā Baltijas kausa pusfināla mačā pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Lietuvai.
Latvija ar Lietuvu pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1), bet pēc tam sekojošajā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5:4 pārāki bija Lietuvas futbolisti.
Pirmo reizi Latvijas izlasē vārtus guva Maksims Toņiševs.
Mača 28. minūtē pēc Latvijas futbolistu kļūdas Armands Kučis raidīja bumbu Frenka Dāvida Orola sargātajos vārtos un panāca 1:0 lietuviešu labā. Mazliet vēlāk pēc Eduarda Emša sitiena bumba trāpīja pa vārtu stabu.
Puslaika beigās Roberts Savaļnieks izpildīja soda sitienu, taču bumba lidoja pāri vārtu pārliktnim.
Otrā puslaika pirmajā pusē 60. minūtē pēc Andreja Cigaņika centrējuma Toņiševs lēcienā ar galvu raidīja bumbu tīklā un panāca 1:1.
Puslaika turpinājumā nebija būtisku saasinājumu pie vārtiem, kas ļautu kādai no komandām nodrošināt uzvaru pamatlaikā, līdz ar to turpinājumā notika 11 metru soda sitienu sērija.
To sāka lietuvieši, Edgaram Utkum pārspējot Orolu, bet Marko Regža raidīja bumbu Toma Švedkauska sargātajos vārtos. Itālijas A sērijā spēlējošais Gvids Gineitis panāca 2:1 lietuviešu labā, savukārt Mārtiņš Ķigurs izlīdzināja rezultātu sērijā.
Kučis atguva lietuviešiem vadību, turpretī Deniss Meļņiks raidīja bumbu garām vārtu apakšējam stūrim. Turpinājumā Orols liedza vārtus gūt Lukasam Mihelbrinkam, bet Cigaņiks izmantoja iespēju panākt 3:3. Piektajā sērijā precīziem sitieniem apmainījās Arvīds Novikovs un Aleksejs Saveļjevs - 4:4.
Nākamajā sērijā Orols skāra Motieja Burbas sisto bumbu, taču tā nonāca vārtos - 5:4. Kristera Penkevica sitienu neitralizēja Švedkausks, tādējādi uzvaru svinēja lietuvieši.
Otrdien Latvijas izlase Rīgā spēlēs ar Igauniju vai Fēru salām, kuras sestdien tiksies Pērnavā. Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.