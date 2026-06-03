Biļešu cenas pat simtos tūkstošos. NBA finālsērijā Vembanjama vedīs uz priekšu "Spurs", "Knicks" cīnīsies par pirmo titulu 27 gadu laikā
Naktī uz 4. jūniju 3:30 pēc Latvijas laika ar Sanantonio "Spurs" un Ņujorkas "Knicks" spēli sāksies cīņa par NBA titulu. To izcīnīs komanda, kas pirmā iegūs četras uzvaras.
Finālsērijā spēles paredzētas arī naktī uz 6. jūniju, naktī uz 9. jūniju, naktī uz 11. jūniju un nepieciešamības gadījumā naktī uz 14. jūniju, 17. jūniju un 20. jūniju.
"Spurs" par NBA čempioni kļuvusi piecas reizes, taču pēdējo reizi pirms 12 gadiem - 2014. gadā. Šajā sezonā klubs atgriezās izslēgšanas spēlēs pēc septiņu gadu pārtraukuma un uzreiz pratis aizspēlēties līdz finālam. Ceļā uz to apspēlētas Portlendas "Trail Blazers" (4-1), Minesotas "Timberwolves" (4-2) un no troņa gāzta čempione Oklahomasitijas "Thunder" (4-3). Komandas neapšaubāms līderis ir francūzis Viktors Vembanjama, kuram izslēgšanas mačos vidējā statistika 23,2 punkti, 10,8 atlēkušās bumbas un 3,5 bloķētie metieni. Ar 19,2 punktiem izcēlies Stefons Kāstls, bet 16,4 - DeĀrons Fokss.
Pasaulē viena no slavenākajām basketbola komandām Ņujorkas "Knicks" atgriezusies NBA finālā pirmo reizi 27 gadu laikā. Pēdējo reizi Ņujorka NBA finālu sasniedza 1999. gadā, to zaudējot. Komandas vēsturē vienība par līgas čempioni kļuvusi divas reizes - 1970. un 1973. gadā. Ceļā uz NBA finālu Ņujorka bijusi pārliecinoša un to sagaida ar 11 uzvaru sēriju. Pēc nonākšanas zaudētājos 1-2 sērijā pret Atlantas "Hawks" pirmajā kārtā, tā nav turpmāk izjutusi zaudējumu garšu. Ar 4-2 pārspēta "Hawks", bet ar 4-0 gan Filadelfijas "76ers", gan Klīvlendas "Cavaliers". Ņujorkas neapstrīdams līderis ir aizsargs Džeilens Bransons, kuram 26,9 punkti un 6,6 rezultatīvās piespēles. 19,7 punkti vidēji spēlē Oudžī Anunobī, bet 16,9 punkti, 10,6 atlēkušās bumbas un 5,9 piespēles Karlam Entonijam Taunsam.
Basketbola faniem, kuri vēlas nokļūt tribīnēs, jārēķinās ar nozīmīgiem tēriņiem, īpaši jau Ņujorkā. Uz trešo un ceturto sērijas spēli, kas gaidāma leģendārajā "Madison Square Garden", lētākā cena ir 3845 dolāru apmērā jeb 3312 eiro. Savukārt "courtside" jeb laukuma malā esošās sēdvietas izmaksās virs 201 tūkstotim dolāru (173 tūkstoši eiro). Ja salīdzina ar 1999. gadu, kad "Knicks" pēdējo reizi spēlēja NBA finālā, tad toreiz tuvu laukumam esošās sēdvietas maksāja 2700 dolārus (2326 eiro). Klubs gan ir parūpējies par pilsētas nelabvēlīgo ģimeņu bērniem, kurām ir vēlme apmeklēt vēsturisko finālu. Uz katru fināla mājas spēli vienība ziedojusi 250 biļetes bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
Krietni draudzīgākas makam pret Ņujorku cenas ir Sanantonio, taču arī tās ne visiem šķitīs pieņemamas. Lētākās biļetes uz "Spurs" pirmajām divām spēlēm ir sākot no 597 dolāriem jeb 514 eiro. Dārgākās biļetes pie laukuma izmaksās 25,6 tūkstošus dolāru jeb nedaudz virs 22 tūkstošiem eiro. Šīs biļešu cenas ir krietni lētākas par Ņujorkas, kas gan uzskatāma par vienu no pasaulē dārgākajām pilsētām.
Bukmeikeri pirms NBA finālsērijas par favorīti uzskata "Spurs", kuras koeficients uz panākumu ir 1,45 pret "Knicks" 2,70. Tiek gan uzskatīts, ka sērija nebeigsies ātri - tajā varētu būt vairāk par piecām spēlēm. Tātad tas nozīmē tās noslēgšanos ar kādas komandas uzvaru ar 4-2 vai 4-3. Pirms gada NBA čempions noskaidrojās pēdējā, septītajā spēlē, pirmo reizi titulu izcīnot "Thunder". Vienā finālā komandas jau šajā sezonā ir spēlējušas. NBA kausa izšķirošajā spēlē "Knicks" uzvarēja ar 124:113 un tādējādi izcīnīja trofeju. Atšķirībā no NBA fināla, kas ir sērija, tad NBA kausā uzvarētājs noskaidrojās vienā spēlē.