Kārlis Lasmanis pirms 3x3 Pasaules kausa izslēgšanas spēlēm otrs rezultatīvākais turnīrā
Latvijas sieviešu un vīriešu 3x3 basketbola izlases šodien Varšavā Pasaules kausa finālturnīrā cīnīsies par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
Ar 15. numuru izsētā Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā plkst. 19 astotdaļfinālā cīnīsies ar Ungāriju (13.).
Latvijas basketbolistes C grupā ar 14:11 pārspēja Filipīnas (17.), ar 21:13 apspēlēja Itāliju (11.), ar 21:16 pārspēja Ķīnu (3.), bet cīņā par pirmo vietu grupā ar 16:17 piekāpās Vācijai (6.), ierindojoties otrajā pozīcijā. Latvijas un Ungārijas dueļa uzvarētājas sestdien ceturtdaļfinālā cīnīsies ar turnīra favorīti Nīderlandi. Gadījumā, ja izdodas pārvarēt arī ceturtdaļfinālu, tad pusfinālā būs jāspēlē pret kādu no šīm izlasēm - Austrāliju, jau apspēlēto Ķīnu vai turnīra pārsteiguma autori Ukrainu.
Pirmajās četrās spēlēs Latvijas izlases rezultatīvākā bijusi Digna Strautmane, kura guvusi 24 punktus (visā turnīrā 11. vieta). Marta Miščenko iemetusi 19 punktus (26. vieta), Ketija Vihmane 18 (30. vieta), bet Paula Cirša 11 (59. vieta). Ar 72 gūtajiem punktiem latvietes ir piektās rezultatīvākās turnīrā.
Savukārt ar septīto numuru izsētā Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, plkst. 20.25 astotdaļfinālā spēkosies ar Jaunzēlandi (17.). Pasaules kausa mačus tiešraidē translē "YouTube" kanāls "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Tikmēr Latvijas basketbolisti B grupā ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.), kā arī ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.) un ar 21:12 pārspēja Mongoliju (10.), ieņemot apakšgrupā otro vietu. Ceturtdaļfinālā Latvijas un Jaunzēlandes cīņas uzvarētāja stāsies pretī Lietuvai (4.). Uzvarot gan astotdaļfinālā, gan ceturtdaļfinālā, pusfinālā var sanākt spēkošanās pret šīm izlasēm - titulēto Serbiju, Nīderlandi vai jau uzvarēto Čehiju.
Ar 30 gūtajiem punktiem turnīrā tā otrais rezultatīvākais spēlētājs ir Kārlis Lasmanis. 23 punktus iemetis Francis Lācis (16. vieta), 17 punktus Nauris Miezis (43. vieta), bet astoņus - Zigmārs Raimo. Ar 78 gūtajiem punktiem Latvija ir ceturtā rezultatīvākā visā turnīrā. Grupā tā ieņēma otro vietu, jo ASV, Latvijai un Čehijai bija vienāda bilance 3-1, un bija jāskaita gūtie punkti. Tie vairāk bija amerikāņiem (80).
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.