Mājiniece Vācija lemj nonākt grupā ar Latviju: oficiāli zināmi pretinieki 2027. gada pasaules čempionātā
Oficiāli apstiprinātas 2027. gada pasaules čempionāta hokejā grupas. Pret provizorisko kārtību veikta viena būtiska izmaiņa.
Mājiniece Vācija lēmusi mainīties vietām un tādējādi tā spēlēs A grupā nevis B, kā tas bija paredzēts provizoriski. Uz otru grupu pārcelta Slovākija.
Tas nozīmē, ka Latvijas hokeja izlase A grupā spēkosies pret Šveices, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Slovēnijas un Ukrainas hokeja izlasēm. Pret 2026. gada turnīru vēlreiz grupā būs jācīnās pret četrām izlasēm - Šveici (zaudēja 2:4), esošo pasaules čempioni Somiju (zaudēja 1:7), Austriju (zaudēja 1:3) un Vāciju (uzvarēja 2:0). Ukrainas hokejisti pasaules elitē atgriezušies pēc 20 gadu pārtraukuma.
B grupā spēlēs abas Ziemeļamerikas izlases (ASV un Kanāda), kā arī Čehija, Slovākija, Dānija, šī gada pārsteiguma autore Norvēģija (izcīnīja bronzas medaļas), Kazahstāna un Ungārija. Uz papīra teorētiski B grupā var notikt nozīmīgāka cīņa par tikšanu ceturtdaļfinālā.
Latvijas hokeja izlasei aiz muguras otrs labākais pasaules čempionāts vēsturē - izcīnīta 6. vieta. Pēc šī pasaules čempionāta līgums ar hokeja izlasi noslēdzies galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam, un, kā norādījis LHF prezidents Aigars Kalvītis, tad federācija ar lēmumu nesteigsies.
2027. gada pasaules čempionāts Diseldorfā un Manheimā norisināsies no nākamā gada 14. līdz 30. jūnijam. A grupa spēlēs Manheimā, B grupa Diseldorfā. Iepriekš jau ziņots, ka 2030. gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības piešķirtas Latvijai un Somijai.