40 gadu vecumā Lietuvā miris Seima deputāts un olimpisko spēļu medaļnieks Jevgēnijs Šuklins
41 gada vecumā negaidīti miris bijušais Lietuvas kanoe airētājs, Londonas olimpisko spēļu vicečempions un Seima deputāts Jevgeņijs Šuklins. Jaunā politiķa nāves apstākļi pagaidām nav skaidri. Saskaņā ar Lietuvas mediju ziņoto, Šuklins tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savā lauku īpašumā.
Jevgenijs Šuklins pēdējos mēnešos ārstējās no smagas infekcijas un tās izraisītām komplikācijām. Viņš pats aprīlī stāstīja, ka veselības problēmas sākās pēc kruīza brauciena no Floridas uz Bahamām. Pēc ceļojuma viņam un ģimenes locekļiem parādījās slimības simptomi, tostarp augsta temperatūra. Šuklins pieļāva, ka uz kuģa varētu būt saķēris kādu vīrusu vai infekciju.
Pēc atgriešanās Lietuvā viņa veselības stāvoklis pasliktinājās. Sākās auss iekaisums, kas kļuva arvien smagāks. Sākotnēji ārsti nozīmēja antibiotikas, taču uzlabojums bija tikai īslaicīgs. Vēlāk ausī sāka krāties šķidrums un asinis, bet infekcija skāra arī sejas nervu.
Situācija kļuva tik nopietna, ka viņam tika veikta operācija, kuras laikā ārsti attīrīja ausi un ievietoja drenāžu. Pēc operācijas atklājās vēl viena problēma — plaušās bija samazinājies skābekļa līmenis, un mediķi konstatēja pneimoniju jeb plaušu karsoni. Šuklins toreiz stāstīja, ka pēc narkozes viņam bijis ļoti grūti elpot un runāt, savukārt ārsti bija pārsteigti, ka viņš nejūt tik stipras sāpes, kādas parasti pavada šādu diagnozi.
Tomēr pašlaik nav publiski apstiprināts, ka tieši šīs veselības problēmas būtu bijušas viņa nāves cēlonis. Lietuvas mediji norāda, ka Jevgenija nāves iemesls pagaidām nav oficiāli paziņots.
Alekna: "Viņš bija sportists, kuram vēlējās līdzināties daudzi!"
Atvadīšanās ceremonijā Visaginā īpaši emocionālus vārdus teica olimpiskais čempions un Seima deputāts Virgīlijs Alekna. "Jevgēnijs man atmiņā paliks vispirms kā izcils sportists, kurš izcīnīja neskaitāmas nozīmīgas godalgas. Vienās no savām pēdējām olimpiskajām spēlēm es redzēju, kā viņš kļuva par vicečempionu. Viņš bija sportists ar lielo burtu, cilvēks, kuram vēlējās līdzināties daudzi," sacīja Alekna.
Alekna uzsvēra, ka Šuklins ar lielu atbildības sajūtu pievērsās arī politikai un darbam Seimā. Pēc Aleknas teiktā, Šuklins patiesi lepojās ar vēlētāju uzticību un vienmēr centās aizstāvēt Visaginas un tās iedzīvotāju intereses. "Cilvēki viņu ļoti mīlēja. Viņš rūpējās, lai jautājumi, kas skar Visaginu un reģiona attīstību, netiktu aizmirsti. Viņš bija viens no tiem kolēģiem, kuram visi pievērsa uzmanību un kuru cienīja," atcerējās Alekna.
Runājot par drauga zaudējumu, Alekna neslēpa emocijas. "Pat pēc vairākām dienām man ir grūti noticēt, ka tas tiešām noticis. Viņš bija pilns dzīves enerģijas, vienmēr aktīvs un smaidīgs. Ir ļoti skumji, ka šādi cilvēki aiziet tik agri," sacīja olimpiskais čempions, piebilstot, ka Šuklina nāve ir liels zaudējums gan Lietuvas sportam, gan sabiedriskajai dzīvei.
Jevgenijs Šuklins dzimis 1985. gadā Krievijas pilsētā Glazovā, bet visu savu dzīvi saistīja ar Lietuvu un Visaginu. 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs viņš izcīnīja sudrabu kanoe airēšanā 200 metru distancē. Viņš bija arī pasaules un Eiropas čempionātu medaļnieks. Pēc sportista karjeras noslēguma Šuklins iesaistījās uzņēmējdarbībā, sabiedriskajā darbā un politikā, bet 2024. gadā tika ievēlēts Lietuvas Seimā. Ziņa par viņa nāvi izraisījusi plašu rezonansi visā Lietuvā, un līdzjūtību paudušas valsts augstākās amatpersonas, kolēģi un daudzi sporta līdzjutēji.