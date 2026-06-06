Volejbola izlases kapteinis: "Katrs gūtais punkts mums deva mazu rāvienu uz priekšu"
Latvijas volejbola izlasei katrs gūtais punkts pret Rumāniju deva mazu izrāvienu uz priekšu, pēc uzvaras secināja valstsvienības kapteinis Kristaps Šmits.
Latvijas vīriešu volejbola izlase piektdien Rīgā Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlē ar rezultātu 3-0 (25:22, 25:21, 25:22) uzvarēja Rumāniju.
"Bija svarīgi iesākt ar uzvaru, lai mēs kā komanda pēc deviņu mēnešu pārtraukuma sajustu, kā ir uzvarēt. Katrs gūtais punkts mums deva mazu rāvienu uz priekšu," Latvijas Volejbola federācija (LVF) citē Šmita teikto.
Rumānija labāk iesāka spēli, ar divām netveramām servēm ieliekot pamatu pirmajam izrāvienam. Turpinājumā gan latvieši pārtvēra spēles iniciatīvu un visos trīs setos izšķirošo pārsvaru ieguva jau to vidusdaļā.
Treneris Uģis Krastiņš izcēla servi, kas izdevusies nepieciešamajā līmenī. "Nebija jau tik vienkārši. Arī viņi spēles sākumā labi uzservēja, mazliet pārsteidza ar serves veidu, ko iepriekš nebija pielietojuši. Bijām gatavi tam, ka tā var notikt. Svarīgi bija necelt paniku, kas kopumā izdevās. Sakarīgi nospēlējām arī blokā," sacīja Latvijas izlases treneris.
"Tikai pašās beigās, kad jau sākām sajust uzvaras tuvumu, tad atļāvām viņiem reizes četras iesist punktu no mūsu rokām. Skaidrs, ka viņiem bija jācenšas riskēt, viņiem nāca kļūdas un tas mums atviegloja galotni, kad neizbēgami arī stresiņš piezogas," turpināja treneris.
Kapteinis Šmits piebilda, ka svarīgi bijis izvairīties no pašu kļūdām, kā arī turēt bumbu spēlē.
"Grūtās bumbas piesedzām ar blociņu, lai rastos vairāk iespēju uzbrukt. Rumāņiem šodien arī spēle nevedās. Viņi paši saka, ka vietējo protestu dēļ bijis maz treniņu, taču domāju, ka tās ir tikai atrunas. Neviens neiet laukumā bez motivācijas uzvarēt," uzsvēra Šmits.
Svētdien vīriešu valstsvienībai paredzēts mačs ar Kosovu.
Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām kopā paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā.
Abas Latvijas izlases šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.