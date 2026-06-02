Bijušais F1 pilots Ralfs Šūmahers apprecējies ar savu ilggadējo partneri Etjēnu. FOTO

Bijušā F1 pilota Ralfa Šūmahera kāzas
Bijušais Pirmās formulas pilots Ralfs Šūmahers apprecējies ar savu ilggadējo partneri Etjēnu Buskē-Kasaņu.
50 gadus vecais Šūmahers un 36 gadus vecais Buskē-Kasaņs laulību noslēdza Senropēzas rātsnamā Francijas dienvidos. Pēc ceremonijas pāris svinības turpināja privātā īpašumā Francijas Rivjērā, kur bija pulcējušies aptuveni 110 viesi. Kā vēsta Vācijas mediji, abi jaunlaulātie bija ģērbušies pieskaņotos tumši zilos uzvalkos ar gaiši zilām kaklasaitēm.
Viesu vidū bija arī Šūmahera dēls Dāvids Šūmahers, kurš ieradās kāzās kopā ar sievu un pildīja vedēja pienākumus. Pirms kāzām apsveikumu bijušajam vīram nosūtīja arī Šūmahera bijusī sieva Kora Šūmahere. "Mēdz teikt, ka īsta mīlestība vienmēr atrod savu ceļu. Dažreiz vienkārši paiet mazliet ilgāks laiks, līdz visi saprot, kurā virzienā patiesībā notiek sacīkstes. Katrā ziņā novēlu visu to labāko kāzu dienā," viņa sacīja laikrakstam "Bild".
Ralfs Šūmahers ir septiņkārtējā F-1 pasaules čempiona Mihaela Šūmahera jaunākais brālis. Viņš pats F-1 čempionātā startēja no 1997. līdz 2007. gadam un izcīnīja sešas uzvaras. No 2001. līdz 2015. gadam viņš bija precējies ar Koru Šūmaheri, lai gan abi faktiski dzīvoja šķirti jau vairākus gadus pirms laulības šķiršanas. Viņu dēls Dāvids Šūmahers arī izvēlējies autosportista karjeru. Par attiecībām ar Buskē-Kasaņu Šūmahers publiski paziņoja 2024. gadā.