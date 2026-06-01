"Viņš neizturēja...": atklāti leģendārā NHL "asā puiša" Kloda Lemjē traģiskās aiziešanas apstākļi
Pagājušās nedēļas nogalē sporta pasauli pārsteidza leģendārā Nacionālās hokeja līgas (NHL) uzbrucēja un līgas “asā puiša” slavu ieguvušā Kloda Lemjē pēkšņā nāve, taču viņa aiziešanas cēlonis izrādījās vēl traģiskāks.
Izrādās, ka trīs dienas pēc tam, kad 60 gadus vecais Klods Lemjē Monreālas arēnā skatītāju ovāciju pavadījumā nesa lāpu pirms vietējā “Canadiens” Stenlija kausa pusfinālsērijas trešās spēles pret Karolīnas “Hurricanes”, slavenais hokejists nolēma noslēgt rēķinus ar dzīvi. Notikušais šķita vēl jo traģiskāks, jo tieši Monreālas klubā Lemjē piedzīvoja savu pirmo zvaigžņu brīdi profesionālajā hokejā, 1986. gadā izcīnot savu pirmo no četriem Stenlija kausiem, bet "Canadiens" pretinieces vārtos stāvēja Frederiks Andersens, kuram Lemjē bija sens draugs un ilggadējais aģents.
28. maija agrā rītā Klods Lemjē tika atrasts pakāries savā veikalā ASV Floridas štata Leikparkā. Viņu atrada paša dēls, kad ģimene satraucās par viņa neatgriešanos mājās. Divas dienas pēc Lemjē nāves Andersens palīdzēja "Hurricanes" iekļūt Stenlija kausa finālā un nespēja valdīt asaras.
Frederik Andersen played with a heavy heart following the passing of his longtime agent and friend, Claude Lemieux. More than just a representative, Lemieux was a trusted mentor who stood by Andersen throughout his NHL journey. Tonight was a reminder that behind every player is a… https://t.co/6E2XRTZ4jz pic.twitter.com/0It55IAHr0— The cfb lliason (@realfbllliason) May 30, 2026
Klods Lemjē bija slavens ar savu bezkompromisa, aso un nereti arī pārmērīgi agresīvo un rupjo spēli laukumā, tādēļ viņa labprātīgā aiziešana no dzīves šokēja daudzus un plašsaziņas līdzekļos pausti dažādi minējumi. Kā vienu no galvenajiem iemesliem norāda Lemjē “salauzto sirdi” par to, ka viņš, būdams četru Stenlija kausu ieguvējs, visu laiku devītais rezultatīvākais izslēgšanas spēļu dalībnieks un tikai viens no 11 spēlētājiem līgas vēsturē, kas spējuši profesionālā hokeja vērtīgāko trofeju izcīnīt ar vismaz trim klubiem, 16 gadus pēc karjeras noslēgšanas tā arī netika uzņemts Hokeja Slavas zālē. “Viņš to vienmēr uztvēra kā netaisnību, smagu nastu,” intervijā “New York Post” norādīja ilggadējais “hokeja mekas” Monreālas hokeja apskatnieks Režāns Tremblē, kurš Lemjē pazina 30 gadus. “Atraidījuma sajūta viņā bija dziļāk, nekā to varēja iedomāties. Viņš to uztvēra ļoti smagi.”
Klods Lemjē spēlēja NHL no 1983. līdz 2009. gadam, izcīnot Stenlija kausu 1986. gadā ar “Canadiens”, 1995. gadā ar Ņūdžersijas “Devils”, 1996. gadā ar Sandi Ozoliņu un Kolorādo “Avalanche”, bet 2000. gadā atkal ar “Devils”. 1995. gadā viņš tika atzīts par Stenlija kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju.
Iespējams, fanu sirsnīgā uzņemšana Monreālā, uzplēsusi vecās rētas, liekot viņam emociju uzplūdā pieņemt liktenīgo lēmumu. Lai gan pasākuma laikā viņš izskatījās priecīgs, daži viņa draugi pieļauj, ka šī milzīgā mīlestības un atzinības izpausme varēja izraisīt sarežģītas emocijas. “Iespējams, ka šie mīlestības uzplūdi, mīlestības vilnis pirmdienas vakarā kļuva par impulsu emocijām, kas izrādījās pārāk spēcīgas,” pieļāva Tremblē. “Iespējas, tas atkal uzjundīja vecās sāpes, vecās ciešanas.”
Cits iemesls varētu būt sarežģītās attiecības ģimenē. Lemjē bija divreiz precējies, viņam bija trīs dēli un meita, taču, kā apgalvo medijos, apmēram 10 gadus viņam nebija komunikācijas ar dažiem bērniem. “Tas viņam ļoti sāpēja,” sacīja Tremblē.
Tomēr kaut gan Lemjē cieta no depresijas, viņa pašnāvība ģimeni pārsteidza nesagatavotu. “Viņi to itin nemaz negaidīja, nekas par to neliecināja,” laikrakstam atzina tuva ģimenes draudzene Koloma Lakruā, kura ir Lemjē kādreizējā kluba Kolorādo “Avalanche” bijušā ģenerālmenedžera un hokeja leģendas Pjēra Lakruā atraitne. “Tas ir tik satriecoši, visi ir kā no laivas izmesti. Brendans ir pilnīgi iznīcināts.”
Tieši 30 gadus vecais Brendans atrada savu tēvu. Jāpiebilst, ka Brendans Lemjē gājis tēva pēdās un vairākus gadus spēlēja NHL, bet šobrīd spēlē Šveicē.
Ģimene paziņojusi, ka Kloda Lemjē smadzenes tiks ziedotas Bostonas Universitātes Hroniskās traumatiskās encefalopātijas centram (CTE Center), lai pētītu atkārtotu smadzeņu traumu izraisītās ilgtermiņa sekas. Ģimene norādīja, ka devusi CTE centram atļauju publiskot jebkādus pētījuma rezultātus, kuros tiks minēts Lemjē vārds, vienlaikus uzsverot, ka šobrīd nevajadzētu izdarīt nekādus secinājumus par iespējamu diagnozi.
CTE (hroniskā traumatiskā encefalopātija) ir deģeneratīva smadzeņu slimība, ko izraisa atkārtotas galvas traumas. Diemžēl to ir iespējams precīzi diagnosticēt tikai pēc nāves, izpētot smadzeņu audus. Simptomi ietver atmiņas zudumu, apjukumu, agresiju, garastāvokļa svārstības un depresiju.
2024. gada 18. martā 52 gadu vecumā pašnāvību izdarīja slavenais NHL kauslis Kriss Saimons, kurš 1996. gadā izcīnīja Stenlija kausu kopā ar Sandi Ozoliņu. Vēlāk apstiprinājās, ka viņam bija CTE trešajā stadijā.