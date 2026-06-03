BK "Ogre" galvenā trenera amatā atgriežas Artūrs Visockis-Rubenis
Latvijas Basketbola līgas komanda BK "Ogre" paziņojusi jauno galveno treneri.
Pēc septiņu gadu pārtraukuma par komandas treneri atkal kļūs Artūrs Visockis-Rubenis. Iepriekš viņš no 2020. gada trenēja BK "Liepāju", bet Ogrē strādāja no 2016. līdz 2019. gadam, reizi kopā ar to izcīnot bronzu Latvijas Basketbola līgā. Visockis-Rubenis amatā nomainījis Uldi Švēdi, kurš ar vienību strādāja pēdējās sezonas.
"Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka mūsu klubam pievienojas treneris ar tik augstu profesionalitāti un pieredzi. Mēs ticam, ka viņa atgriešanās dos gan klubam, gan arī sporta skolai jaunu enerģiju un palīdzēs sasniegt vēl augstākus mērķus gan Latvijas, gan arī Latvijas-Igaunijas līmenī. Svarīgi ir arī tas, ka Artūrs labi pārzina Ogres basketbola vidi, kluba un Ogres basketbola skolas vērtības. Tas ļauj ar pārliecību skatīties nākotnē un kopā veidot komandu, ar kuru leposies mūsu līdzjutēji," paziņojumā citēts Ogres komandas ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš.
"Man ir tas gods pēc septiņām sezonām atgriezties Ogrē. Tāpat kā toreiz, arī tagad galvenais faktors bija vienots redzējums ar kluba vadību par procesiem, komandas mērķiem un basketbola klubu kā daļu no plašākas sistēmas. Man ir uzticēta misija veidot komandu no jauna pēc vairāku ilggadēju spēlētāju došanās pelnītā atpūtā. Centīsimies atrast balansu starp cīņu par uzvarām un Ogres talantīgāko jauno spēlētāju attīstību, vienlaikus stiprinot saikni ar Ogres Basketbola skolu," komentēja pats jaunais Ogres treneris.
Starpsezonā Ogre kļuvusi par ceturto LBL komandu, kas maina treneri. VEF Mārtiņa Gulbja vietā iecelts Jevgeņijs Kosuškins, Liepājā Visocki-Rubeni nomainījis Gundars Vētra, bet Rīgas "Zeļļos" Dāvi Čoderu lietuvietis Roks Kondratavičs.