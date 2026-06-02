Latvijas 3x3 basketbolisti sāk Pasaules kausa izcīņu, piekāpjoties favorītei ASV
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, otrdien Varšavā Pasaules kausu sāka ar neveiksmi Latvijas izlase, kas izsēta ar septīto numuru, B grupas pirmajā mačā ar 14:17 zaudēja ASV (2.).
Lācis ar sešiem gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais, Raimo iekrāja četrus punktus un četras atlēkušās bumbas, bet pa diviem punktiem guva Lasmanis un Miezis.
ASV panākumu ar attiecīgi astoņiem un septiņiem punktiem sekmēja Džeimss Parots un Dilans Treviss.
Latvijas komanda mača pirmajā pusē bija izvirzījusies vadībā ar 7:2, taču turpinājumā amerikāņi atspēlējās un nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām panāca 10:7.
Spēles turpinājumā latvieši samazināja deficītu līdz vienam punktam, bet ASV ātri atjaunoja četru punktu pārsvaru. Atlikušajā spēles laikā amerikāņi saglabāja vadību, latviešiem piedzīvojot neveiksmi.
Otrdien latviešiem vēl plkst. 22.35 paredzēts mačs pret Poliju (16.). Turnīru tiešraidē var vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas (10.) un Čehijas (15.) basketbolisti.
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka pirmdien pirmajās divās spēlēs uzvarēja Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi.