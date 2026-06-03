Norvēģijas hokejisti pēc vēsturiskā panākuma pasaules čempionātā nopelnījuši apjomīgas prēmijas
Norvēģijas hokeja izlases spēlētāji pēc izcīnītās bronzas 2026. gada pasaules čempionātā saņems vērā ņemamas naudas balvas no hokeja federācijas.
Norvēģijas hokeja izlasei aiz muguras vēsturisks 2026. gada pasaules čempionāts. Apakšgrupā norvēģi pārspēja Zviedriju un Čehiju, ceturtdaļfinālā tika galā ar Latvijas pretestību, bet cīņā par bronzu pārsteidza Kanādu, to uzvarot papildlaikā ar 3:2. Tādējādi Norvēģija izcīnīja pirmās medaļas pasaules čempionātos.
Zināms, ka katrs hokejists par šo vēsturisko panākumu saņems naudas prēmijas. To apmērs gan ticis jau iepriekš atrunāts ar Norvēģijas Hokeja federāciju. Jau ilgāku laiku starp pusēm ir vienošanās par prēmijām ceturtdaļfināla sasniegšanas gadījumā un nākamo kārtu iekļūšanā. "Tā nav liela nauda. Noteikta naudas summa ir atrunāta par ceturtdaļfināla sasniegšanu, kuru sadala uz visiem, kas piedalījās," teica Norvēģijas kapteinis Andreass Martinsens.
Norvēģijas Hokeja federācijas prezidents medijam "Nitten.no" precīzi neizteicās, cik lielas būs hokejistu prēmijas. "'Hokejisti saņems papildus bonusu par vietas izcīnīšanu, kā arī prēmijas par ceturtdaļfināla un pusfināla sasniegšanu. Precīzu summu šobrīd pateikt nevaru." Hokeja federācijas ģenerālsekretārs lēsa, ka par trešās vietas izcīnīšanu hokeja izlasei tiks sadalīti divi miljoni kronu, kas ir aptuveni 185 tūkstoši eiro. Vidēji katrs hokejists iegūtu 70 tūkstošus kronu jeb aptuveni 6500 eiro.
Norvēģijas hokeja izlasi pirmdien sagaidīja futbola stadionā pirms futbola izlases pārbaudes spēles pirms 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra pret Zviedriju. To futbolisti uzvarēja ar 3:1.