Parīzes "Saint-Germain" izcīna uzvaru Čempionu līgā
PSG triumfs Čempionu līgā pārvēršas grautiņos: aizturēti vairāki simti satrakojušos fanu
Parīzes "Saint-Germain" (PSG) sestdienas, 30. maija, vakarā Budapeštā vēlreiz ierakstīja savu vārdu Eiropas futbola vēsturē, otro gadu pēc kārtas triumfējot UEFA Čempionu līgā. Taču kluba vēsturisko panākumu nedaudz aizēnoja vardarbīgas nekārtības Francijas pilsētās, kurās pēc spēles tika aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki.
Emocionālākais brīdis spēlē
Čempionu līgas fināls izvērtās saspringts - "Arsenal" jau sestajā minūtē izvirzījās vadībā, kad precīzs bija Kajs Havercs. Kamēr PSG vairumā spēles laika kontrolēja bumbu, Anglijas klubs spēlēja uz aizsardzību un ilgu laiku neitralizēja PSG uzbrukumus, saglabājot pārsvaru. Tomēr mača 65. minūtē Usmans Dembelē realizēja 11 metru soda sitienu, panākot izlīdzinājumu 1:1. Papildlaikā nevienai komandai neizdevās izraut uzvaru, tāpēc liktenis tika izšķirts pēcspēles sitienu sērijā.
Izšķirošais brīdis pienāca pēc tam, kad PSG futbolists Lukass Beraldu realizēja savu sitienu, panākot 4:3. Tas nozīmēja, ka "Arsenal" aizsargam - brazīlietim Gabrielam Magaljaesam bija jāgūst vārti, lai saglabātu savai komandai cerības uzvarēt, taču viņš sita pāri vārtiem, un PSG kļuva par čempioniem.
Viens no emocionālākajiem mirkļiem pēc fināla bija vērojams uzreiz pēc izšķirošās pendeles, kad "Arsenal" aizsargs Gabriels Magaljaess, apzinoties savu kļūdu, palika stāvam laukumā ar rokās satvertu galvu. Kamēr PSG futbolisti un līdzjutēji līksmoja par izcīnīto titulu, pie sava tautieša pirmais piesteidzās Parīzes kluba kapteinis Markinjoss. Tā vietā, lai pievienotos komandas biedru svinībām, viņš apskāva sarūgtināto Gabrielu un centās viņu mierināt.
"Šis tituls ir vēl nozīmīgāks nekā pagājušajā gadā, jo jau pirms spēles zinājām, cik grūti būs spēlēt pret "Arsenal"," pēc mača sacīja PSG treneris Luiss Enrike. "Kā klubam un pilsētai tas ir neticami sasniegums. Domāju, ka visas sezonas gaitā bijām to pelnījuši. Fināls bija īsta cīņa," uzsvēra treneris.
Svinības pāraug grautiņos
Tomēr svinības Francijā neiztika bez incidentiem. Spēles laikā Parīzes centrā, īpaši Elizejas laukos, pulcējās aptuveni 200 000 cilvēku. Tūkstošiem līdzjutēju piepildīja arī "Parc des Princes" stadionu, kur fināls tika translēts uz milzu ekrāniem. Sākotnēji pilsētā valdīja svētku atmosfēra – cilvēki dziedāja, apskāvās, dedzināja zilās un sarkanās krāsas dūmu sveces un svinēja kluba otro uzvaru. Tomēr vakara gaitā situācija kļuva arvien saspringtāka.
Nemieri Francijā pēc PSG uzvaras čempionu līgā
Saskaņā ar Francijas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju visā valstī sestdien tika aizturēti 416 cilvēki, no kuriem 280 Parīzes reģionā. Nekārtību laikā ievainojumus guva septiņi policisti, viens no viņiem cieta smagi. Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjēzs notikušo nosauca par "pilnīgi nepieņemamu". Lai novērstu plašākus grautiņus, visā valstī tika mobilizēti vairāk nekā 22 000 policistu un žandarmu, tostarp 8000 Parīzes reģionā.
Internetā publicētajos video redzams, kā pilsētas centrā tiek aizdedzināti pirotehnikas izstrādājumi, uz ceļiem deg elektriskie motocikli un tiek izsisti veikalu skatlogi. Vairākās vietās tika dedzināti atkritumu konteineri, bojātas autobusu pieturas un uzceltas improvizētas barikādes. Policijai nācās izmantot asaru gāzi, lai izkliedētu agresīvākās pūļa grupas. Dažviet notika tiešas sadursmes starp kārtības sargiem un nekārtību cēlājiem, kuri apmētāja policistus ar dažādiem priekšmetiem un pirotehniku.
Nekārtības neaprobežojās tikai ar galvaspilsētu. Incidenti tika reģistrēti arī Strasbūrā, Tulūzā, Grenoblē, Klermonferānā, Renā un citviet valstī. Tulūzā vairākas cilvēku grupas demolēja veikalu vitrīnas, dedzināja konteinerus un bojāja restorānus. Daļa nekārtību dalībnieku bija bruņojušies ar metāla stieņiem.
PSG aicināja līdzjutējus svinēt komandas vēsturisko panākumu atbildīgi un ar cieņu, lai svinības atbilstu kluba izcilajai sezonai. Neraugoties uz nakts nekārtībām, svētdien Parīzē paredzēta komandas uzvaras parāde, kurā futbolisti dosies pie līdzjutējiem Eifeļa torņa apkārtnē un tiks uzņemti arī Francijas prezidenta Emanuela Makrona rezidencē.