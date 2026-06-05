Latvijas 3x3 basketbolisti sasniedz Pasaules kausa ceturtdaļfinālu
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, piektdien Varšavā iekļuva Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, astotdaļfinālā ar 21:19 uzvarot septīto numuru izsēto Jaunzēlandi.
Pirmajās minūtēs Latvijas izlase atradās iedzinējos ar pāris punktiem, taču vēlāk pārņēma vadību. Tuvojoties mača vidum, jaunzēlandieši atguva vadību, taču Mieža tālmetiens tieši piecas minūtes pirms spēles beigām deva neizšķirtu 10:10.
Minūti vēlāk pēc Raimo metiena no groza apakšas latvieši nostiprināja vadību līdz diviem punktiem (13:11), bet pēc tam komandas šķīra trīs punkti, līdz pretinieki bija precīzi aiz perimetra (14:13). Miezis ar diviem tālmetieniem atjaunoja drošāku vadību (18:13), pēc tam pretiniekiem vairs neatspēlējoties.
Ceturtdaļfinālā Latvijas kvartets stāsies pretī Lietuvai (4.).
Jau ziņots, ka pirms tam astotdaļfinālā zaudēja Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.