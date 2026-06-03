Leklērs pagarina līgumu ar "Ferrari" un cer uz čempiontitulu
Šarls Leklērs ir vienojies par līguma pagarināšanu ar “Ferrari”, tādējādi uz turpmākajām sezonām paliekot Itālijas komandā.
Konkrēts līguma termiņš netika precizēts, tomēr paziņojums liecina, ka abas puses ir vienojušās par jaunu ilgtermiņa sadarbību. Šis solis nostiprina Leklēra apņemšanos sasniegt savu galveno mērķi – kļūt par pasaules čempionu “Ferrari” rindās.
Leklērs neslēpa savas emocijas par lēmumu palikt vienībā. “Es nevarētu būt laimīgāks, turpinot šo ceļojumu ar “Scuderia Ferrari HP”. Tā man vienmēr ir bijusi kas vairāk nekā tikai komanda,” sacīja pilots uzsverot, ka “Ferrari” viņam ir kā otrā ģimene kopš bērnības. Viņš pauda pateicību par iespēju turpināt kopīgo mērķi. “Es turpināšu atdot visu, kas man ir, lai atgrieztu šo komandu tur, kur tai jābūt – pašā virsotnē.”
“Ferrari” komandas vadītājs Freds Vasērs līguma pagarināšanu raksturoja kā dabisku procesu. “Šo sezonu laikā esam redzējuši viņu izaugam par vienu no spēcīgākajiem braucējiem “Formulā 1”, kā arī par personību, kas pilnībā saplūst ar komandu. Mēs novērtējam viņa talantu. Mēs mīlam viņa apņēmību un to, kā viņš katru dienu strādā ar cilvēkiem “Scuderia”, gan trasē, gan ārpus tās,” sacīja Vasērs.
Šis līgums paredz, ka Leklērs turpinās pārstāvēt komandu arī pēc tam, kad pārsniegs Mihaēla Šūmahera rekordu “Ferrari” sastāvā aizvadīto sacīkšu skaita ziņā (180 sacīkstes; Leklērs šobrīd aizvadījis 155).
Līdz ar Lūisa Hamiltona iepriekš pausto par līgumu uz 2027. gadu, sagaidāms, ka “Ferrari” arī nākamajā sezonā saglabās līdzšinējo pilotu sastāvu.