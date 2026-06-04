Latvijas 3x3 basketbolisti iekļūst Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, ceturtdien Varšavā Pasaules kausā izcīnīja trešo uzvaru četros mačos, nodrošinot vietu izslēgšanas spēlēs.
Ar septīto numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase ar 21:12 pārspēja Mongoliju (10.).
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 12 gūtajiem punktiem bija Lasmanis, Lācis guva piecus punktus, Raimo iekrāja trīs punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet Miezis pievienoja punktu un četras rezultatīvas piespēles.
B grupā Čehijai un Latvijai ir pa trīs uzvarām četrās cīņās, ASV ir divas uzvaras trīs spēlēs, mongoļi tikuši pie viena panākuma, bet Polija piedzīvojusi trīs neveiksmes.
Latvija nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs, taču noslēdzošajā grupas spēlē, kurā cīnīsies Polija un ASV, izšķirsies Latvijas ieņemtā vieta grupa.
Latvieši otrdien ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.), bet ceturtdien dienas pirmajā mačā ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.).
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astotdaļfinālā ar kādu no C grupas komandām.
Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase grupā uzvarēja trīs no četrām spēlēm un iekļuva astotdaļfinālā.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi.