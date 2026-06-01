Bijušais izlases kapteinis Dairis Bertāns pievienojies LBS vadības komandai
Latvijas Basketbola savienība vēsta, ka bijušais vīriešu izlases kapteinis Dairis Bertāns turpmāk strādās organizācijā un pārraudzīs vīriešu izlases.
Ilggadējais Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības spēlētājs un kapteinis Dairis Bertāns 1. jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Viņa atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot sportiskajiem aspektiem – izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss: "Starptautiskās Basketbola federācijas rangu tabulā Latvijas vīriešu valstsvienība ieņem 13. vietu, jaunieši – 14. vietu pasaulē. Ņemot vērā milzīgo konkurenci un mūsu ierobežotos resursus tie ir labi rezultāti, taču nekādā gadījumā nevaram atļauties būs pašapmierināti. Vairākos aspektos noteikti varam progresēt, liekot lietā jaunas idejas un enerģiju. Dairim ir milzīga pieredze basketbola laukumā, pārstāvot Latvijas izlases komandas 20 gadu garumā, un izejot visu ceļu no jaunatnes izlasēm līdz valstsvienības kapteinim. Viņš ir atvērts jauniem izaicinājumiem, lai dotu nākamo ieguldījumu Latvijas basketbola labāko tradīciju stafetes turpināšanā."
Latvijas vīriešu izlašu sporta direktors Dairis Bertāns “Esmu ļoti priecīgs un patīkami satraukts par iespēju pievienoties LBS komandai. Izlase ir bijusi un ir mana mīļākā komanda, tāpēc ļoti novērtēju iespēju turpināt palīdzēt gan vīriešu valstsvienībai, gan Latvijas basketbola attīstībai. Spēlētāja karjeras laikā man ir bijusi lieliska iespēja strādāt pasaules klases organizācijās ar izciliem treneriem, komandu vadītājiem un personālu. Esmu pārliecināts, ka šī pieredze man noderēs, lai izveidotu vidi, kur spēlētāji, treneri un personāls var sasniegt visaugstākos mērķus. Vienlaikus iesaistoties un attīstot nākamo basketbolistu paaudzi, lai nodrošinātu Latvijas basketbola ilgtspēju.”
Dairis Bertāns Latvijas jaunatnes izlašu sastāvā piedalījies piecos Eiropas jaunatnes čempionātos, tai skaitā izcīnījis Eiropas U18 čempionāta bronzas medaļu (2007). No 2010. līdz 2025. gadam – vīriešu valstsvienības spēlētājs, kopš 2021. gada komandas kapteinis. Aizvadījis 159 spēles, piedalījies piecos Eiropas čempionātos un Pasaules kausa izcīņā.
Latvijas vīriešu valstsvienības tuvākais izaicinājums – FIBA 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmā posma spēles ar Nīderlandes (3. jūlijā izbraukumā) un Austrijas (6. jūlijā “Xiaomi Arēna”) izlasēm. Latvijas jaunatnes izlases vasarā piedalīsies Eiropas U20, U18 un U16 čempionātu A divīzijas turnīros.