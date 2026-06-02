Futbolista karjeru noslēdz Anglijas premjerlīgas rekordists Milners
Bijušais Anglijas futbola izlases pussargs Džeimss Milners ir paziņojis par savas futbolista karjeras beigām.
40 gadus vecais spēlētājs, kurš pēdējos trīs gadus pavadīja Braitonas un Havas "Albion" komandā, savu karjeru sāka klubā Līdsas "United" un premjerlīgā nospēlēja 24 sezonas. Milners februārī "Albion" mačā ar "Brentford" pārspēja premjerlīgā aizvadīto spēļu rekordu, noslēdzot karjeru ar līgā aizvadītām 658 spēlēm.
"Pēc 24 sezonām premjerlīgā šķiet, ka ir īstais laiks pārtraukt manu spēlētāja karjeru," Milners teica paziņojumā "Instagram".
Viņš premjerlīgā Līdsas komandā 2002. gadā debitēja 16 gadu vecumā un 16 gadu un 356 dienu vecumā kļuva par jaunāko vārtu guvēju līgā. 40 gadu vecumā viņš atgriezās "Albion" komandā, kas otro reizi kluba vēsturē kvalificējās kādam no Eiropas kausiem.
Pēc tam viņš spēlēja Ņūkāslas "United" un Birmingemas "Aston Villa", bet 2010. gadā pievienojās Mančestras "City", tās rindās divreiz uzvarot premjerlīgā, kā arī pa reizei Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausā un Līgas kausā. Pārejot uz "Liverpool" 2015. gadā, Milners vēlreiz uzvarēja premjerlīgā, kā arī izcīnīja FA kausu un Līgas kausu, bet 2019. gadā uzvarēja Čempionu līgā.
Pēc astoņām sezonām Liverpūlē pussargs 2023. gada jūnijā bez pārejas maksas pievienojās "Albion" un šī gada februārī pārspēja Gereta Berija 2017. gada septembrī sasniegto iepriekšējo premjerlīgas spēļu rekordu - 653 spēles. Starptautiskajā arēnā Milners Anglijas izlasē aizvadīja 61 spēli un bija divu Eiropas čempionātu un divu Pasaules kausa izcīņu dalībnieks. Pavisam savā karjerā viņš kluba un valstsvienības sastāvā piedalījās 964 spēlēs.