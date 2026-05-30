Dramatiskā pēcspēles sitienu sērijā PSG salauž "Arsenal" un otro gadu pēc kārtas triumfē Čempionu līgā
Francijas futbola klubs Parīzes "Saint-Germain" (PSG) sestdien Budapeštā pēcspēles sitienos pieveica Anglijas premjerlīgas vienību Londonas "Arsenal" un otro gadu pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā.
PSG pēc 1:1 (0:1) 90 spēles minūtēs un negūtiem vārtiem papildlaikā svinēja uzvaru pēcspēles sitienos - 4:3.
Ferenca Puškāša vārdā nosauktajā stadionā vārti tika gūti jau sestajā minūtē, kad "Arsenal" uzbrucējs Kajs Havercs veica izrāvienu pa kreiso laukuma malu un no soda laukuma pāri PSG vārtsargam Matvejam Safonovam raidīja bumbu zem pārliktņa - 1:0 "Arsenal" labā.
2021. gada finālā Portugāles pilsētā Portu Kavercs guva vienīgos vārtus, divu Anglijas premjerlīgas klubu cīņā palīdzot Londonas "Chelsea" ar 1:0 uzvarēt Mančestras "City".
26. minūtē sadursmē ar savas komandas aizsargu Markinjusu cieta Safonovs, taču abi varēja cīņu turpināt.
Atlikušajās puslaika minūtēs pārsvarā uzbruka PSG, taču bīstamu sitienu pa "Arsenal" vārtiem nebija.
Otrā puslaika sakumā tika parādītas pirmās dzeltenās kartītes mačā, tās nopelnot Londonas kluba spēlētājiem Kristianam Moskeram un Bukajo Sakam.
62. minūtē Moskera savā soda laukumā neatļauti kavēja Hviču Kvaracheliju, un pēc videoatkārtojuma noskatīšanās uz "Arsenal" vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens.
Usmans Dembelē 65. minūtē raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, Londonas kluba vārtsargam Davidam Rajam lecot uz pretējo vārtu stūri - 1:1.
77. minūtē bumba pēc Kvarachelijas sitiena no soda laukuma lidoja vārtu kreisajā stūrī, taču bumbai vārtos nokļūt neļāva Mailss Luiss-Skellijs, atvairot bumbu.
Londonas klubs bija veicis jau četras maiņas, kad pirmo maiņu veica PSG, 83. minūtē Kvarachelijas vietā laukumā sūtot uzbrucēju Bredliju Barkolā.
89. minūtē PSG pussargs Vitinja no soda laukuma raidīja bumbu nedaudz pāri vārtiem.
Līdz šim Anglijas komandas četrreiz bija uzvarējušas Čempionu līgas vai tās priekšteča Eiropas kausa finālspēļu 11 metru sitienos. Vienīgo zaudējumu 2008. gadā piedzīvoja Londonas "Chelsea", kas zaudēja citam premjerlīgas klubam Mančestras "United".
Pēcspēles sitienus sāka PSG, bet otrajā sitienu sērijā vārtus neguva "Arsenal" futbolists Ebereči Eze, bumbai lidojot garām vārtu kreisajam stabam - 2:1 PSG labā.
Nākamo sitienu, ko izpildīja Nunu Mendešs, atvairīja vārtsargs Raja, bet Deklans Raiss izlīdzināja rezultātu - 2:2 pēc trim sērijām.
Piektajā sitienu sērijā PSG labā vārtus guva Lukass Beraldu, raidot bumbu vārtu labajā stūrī, bet pēc "Arsenal" aizsarga Gabriela sitiena bumba lidoja virs vārtu pārliktņa - 4:3 PSG labā.
Pērn abas komandas tikās pusfinālā, kur abos mačos uzvarēja un summā ar 3:1 pārāka bija PSG. Finālā parīzieši ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter" un pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīja UEFA Čempionu līgas trofeju.
PSG sestdien kļuva par otro komandu, kas Čempionu līgā ir aizstāvējusi iepriekšējā gadā izcīnīto titulu. Līdz šim tas pa spēkam ir bijis tikai Madrides "Real", kas UEFA Čempionu līgā no 2016. līdz 2018. gadam uzvarēja trīs sezonas pēc kārtas. "Arsenal" līdz šim vienīgo reizi finālā spēlēja pirms 20 gadiem, kad ar 1:2 atzina "Barcelona" pārākumu. Eiropas spēcīgākajā klubu turnīrā par čempionēm līdz šim ir kļuvušas 24 komandas, un "Arsenal" varēja kļūt par 25. vienību.
Abas komandas šajā sezonā uzvarēja savas valsts čempionātā.
"Arsenal" Čempionu līgas pamatturnīrā finišēja pirmajā vietā un izslēgšanas spēļu turnīru sāka no astotdaļfināla. Astotdaļfinālā londonieši divu spēļu summā ar 3:1 pārspēja Leverkūzenes "Bayer", ceturtdaļfinālā ar 1:0 - Lisabonas "Sporting", bet pusfinālā ar 2:1 - Madrides "Atletico".
PSG pamatturnīrā ierindojās 11. vietā un "play-off" sāka no pirmās kārtas. Vispirms parīzieši divu maču summā ar 5:4 pieveica "Monaco", pēc tam ar 8:2 pārspēja Londonas "Chelsea", ar 4:0 - "Liverpool", bet pusfinālā ar 6:5 uzvarēja Minhenes "Bayern".
Pamatturnīrā "Arsenal" guva visvairāk vārtu (23) un ielaida vismazāk vārtu (4), bet izslēgšanas spēļu turnīrā sešās spēlēs ielaida vien divus vārtus. PSG pamatturnīrā guva 21 vārtus un "play-off" spēlēs pievienoja vēl 19, apliecinot savu spēku uzbrukumā, desmit vārtus gūstot Hvičam Kvarachelijam un septiņus - Usmanam Dembelē.
Spēles galvenais tiesnesis bija vācietis Daniels Zīberts, kurš pirmo reizi karjerā pārraudzīja UEFA klubu turnīra finālu.