"Kurzemes" rallijā uzvar Seska ekipāža
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks kopā ar stūrmani Aneti Sesku-Rāviņu sestdien pārliecinoši triumfēja rallijā "Kurzeme", uzvarot visos sacensību ātrumposmos.
Pēc pirmajiem ātrumposmiem piektdien otrajā vietā bija izvirzījušies lietuvieši Ģiedris Firants/Ars Kaleda, taču sestdien viņu "Škoda Fabia R5" piemeklēja dzinēja defekts, un lietuvieši izstājās.
Tāpat līdz finišam neaizkļuva igauņi Karls Martins Volvers/Annika Sīne ("Škoda Fabia PROTO"), kuri pēc piektdienas pirmajiem ātrumposmiem bija trešie, bet sestdien viņus rallija sestajā ātrumposmā "Dienvidkurzeme" piemeklēja tehniskas problēmas.
Stabili šo ralliju aizvadīja poļi Arons Domžala/Mihals Kušneržs ("Škoda Fabia RS Rally2"). Īsi pirms sacensībām tikuši pie cita sporta auto, viņi veiksmīgi pielāgojās situācijai un beigās izcīnīja otro vietu. Poļi tagad ir pārliecinoši līderi arī Latvijas rallija čempionāta kopvērtējumā, divām otrajām vietām ziemas posmos Alūksnē un Gulbenē pievienojot uzvaru rallijā "Kurzeme".
Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa lietuvieši Vītauts Šveds/Žilvins Sakalausks, kuri uz šo ralliju brauca ar domu turpināt iepazīties ar savu jauno automašīnu - "VW PoloR5".
Arī "Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge" ieskaitē sestdienas ātrumposmos notika principiālas cīņas, un arī te sākotnējais līderis, igaunis Lūkass Leivats ("Ford Fiesta"), nenoturēja pārsvaru, ko bija ieguvis pēc pirmajiem diviem ātrumposmiem. Junioriem šajā rallijā bija jāveic kopumā četri ātrumposmi, un pirms noslēdzošā igaunis bija vien 0,39 sekundes priekšā ar Lietuvas licenci startējušajam poļu braucējam Bruno Urmo Gricam ("Opel Corsa Rally4"). Pēdējā ātrumposmā ātrākais bija igaunis Travis Perss ("Peugeot 208 Rally4"), bet Grics apsteidza Leivatu par 15 sekundēm un kļuva par "Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge" pirmā posma uzvarētāju.
Rallijs "Kurzeme 2026" bija arī trešais ieskaites posms Latvijas rallijsprinta kausa izcīņā, un šajā ieskaitē uzvarēja Mārtiņš Ķikusts/Gundars Berķis ("Mitsubishi Lancer Evo VII").
Tāpat savas kaujas rallijā "Kurzeme 2026" aizvadīja Latvijas vēsturisko rallija automobiļu kausa izcīņas dalībnieki, un te galvenā cīņa ritēja starp Vigo Rubeni/Kristapu Eglīti ("Subaru Impreza") un Intaru Rezakovu/Elviju Zebuliņu ("Subaru Impreza"). Divām ekipāžām sadalot uzvaras visos astoņos ātrumposmos, beigās ieskaites vērtējumā uzvarēja Rubenis/Eglīte, apsteidzot Rezakovu/Zebuliņu par 20 sekundēm.
Rallijs "Kurzeme 2026" bija Latvijas rallija čempionāta, vēsturisko rallija automobiļu un rallijsprinta čempionāta, kā arī Latvijas kausa izcīņas trešais posms.