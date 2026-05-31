Šveices lāsts turpinās: Somija papildlaikā atņem mājiniekiem zeltu un piekto reizi kļūst par pasaules čempioni
Somijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē ar uzvaru pār mājinieci Šveici kļuva par pieckārtēju pasaules čempioni.
Uzvaras vārtus gūstot Konstam Helēniusam, finālā Somijas hokejisti papildlaikā ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pārspēja Šveici.
Veiksmīgi spēlējot abu komandu vārtsargiem šveicietim Leonardo Dženoni un somam Justusam Annunenam, rezultāts visu pamatlaiku bija nemainīgs - 0:0. Dženoni 60 minūtēs atvairīja 22 metienus, bet Annunens tika galā ar 19 metieniem.
Lai gan pirmajā periodā Antons Lundels ieraidīja ripu vārtos, tas netika ieskaitīts, jo somu hokejists spēlēja ar augstu paceltu nūju. Somiem iespēja iegūt vadību bija arī otrā perioda sākumā, kad viņi gandrīz divas minūtes varēja spēlēt piecatā pret trijiem pretiniekiem.
Jau papildlaika pirmajā minūtē somi ar ripu trāpīja pa vārtu stabiņu, bet uzvaru izcīnīja pagarinājuma 11. minūtē, kad Helēniuss izdarīja uzmetienu pa vārtiem un ripa nonāca mērķī.
Šveices hokejisti spēlējuši pasaules čempionāta finālā divos iepriekšējos turnīros, taču abos piedzīvoja zaudējumus un neguva vārtus. Pērn šveicieši finālā ar 0:1 pagarinājumā piekāpās amerikāņiem, bet 2024. gadā ar 0:2 atzina Čehijas pārākumu.
Tikmēr Somija cīnījās par čempiontitulu pēc trīs gadu pārtraukuma. Somijas hokejisti pēdējo reizi par čempioniem kļuva 2022. gadā, finālā apspēlējot kanādiešus.
Šveice līdz šim meistarsacīkstēs spēlējusi bez zaudējumiem, kamēr somi vienīgo zaudējumu piedzīvoja pret šveiciešiem, kuri bija pārāki ar 4:2.
Jau ziņots, ka pirms tam bronzas spēlē norvēģi pagarinājumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) pārspēja Kanādu un pirmo reizi izcīnīja pasaules čempionāta godalgas. Norvēģi šī čempionāta ceturtdaļfinālā apturēja Latviju, kas meistarsacīkstes noslēdza sestajā vietā.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.