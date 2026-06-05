Latvijas hokeja izlases viens no līderiem pasaules čempionātā Smirnovs turpinās spēlēt Šveicē
Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs karjeru turpinās Šveices augstākās hokeja līgas (NL) vienībā "Ajoie", piektdien paziņoja vienība.
Vienošanās ar Latvijas hokejistu noslēgta uz divām sezonām. Līdz ar Smirnovu vienošanās uz diviem gadiem noslēgta arī ar šveicieti Jeremi Gerberu. Smirnovs Latvijas izlases rindās aizvadīja rezultatīvu pasaules čempionātu, astoņos mačos iekrājot deviņus (3+9) punktus.
27 gadus vecais hokejists iepriekšējās trīs sezonas pārstāvēja citu Šveices vienību "Kloten". Viņš šosezon Klotenes vienības rindās 42 mačos izcēlās ar diviem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, "Kloten" neiekļūstot izslēgšanas spēlēs.
Pirms tam viņš kopš 2014. gada bija cita Šveices kluba Ženēvas "Servette" sistēmā. Kā kapteinis viņš aizvadīja Ženēvas komandu līdz uzvarai valsts U-17 un U-20 komandu čempionātā. Savukārt "Servette" pieaugušo vienībā viņš spēlēja kopš 2019. gada un kopā ar Ženēvas komandu 2023. gadā izcīnīja Šveices čempiontitulu.
Smirnovs pārstāvējis Latvijas valstsvienību trijos pasaules čempionātos un 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. "Ajoie" aizvadītajā sezonā ieņēma pēdējo vietu Šveices čempionātā un izslēgšanas spēlēs par vietas saglabāšanu augstākajā līgā piedzīvoja zaudējumu, taču tāpat saglabāja tajā vietu, jo pēc spēka otrās līgas uzvarētājai nav licences dalībai spēcīgākajā līgā.