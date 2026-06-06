Langmanis Pasaules kausa posmā BMX riteņbraukšanā piedzīvo sāpīgu kritienu finālā. VIDEO
Latvijas sportists Edgars Langmanis sestdien Francijā Pasaules kausa BMX riteņbraukšanā pirmajā posmā sasniedza finālu U-23 grupas sacensībās, taču piedzīvoja kritienu, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
No astoņiem latviešu sportistiem pirmo kārtu sekmīgi pārvarēja Dāvis Jānis Elbrets, Langmanis, Kārlis Pedraudzis un Noahs Rafaels Laake. Sešpadsmitdaļfinālā pēc kritiena izstājās Elbrets, Pedraudzis tika tālāk ar ceturto vietu, bet Laake un Langmanis savos braucienos izcīnīja uzvaras.
Astotdaļfinālos ļoti pārliecinoši turpināja startēt Laake un Langmanis. Abiem pēc starta izdevās iegūt vadību un savu pārsvaru nosargāt līdz finišam. Tālāk tika arī Pedraudzis, kurš, startējot vienā braucienā ar Langmani, finišēja trešajā vietā.
Ceturtdaļfinālā katrs no latviešiem startēja savā braucienā. Vispārliecinošāko sniegumu demonstrēja Langmanis, kurš vēlreiz izcīnīja izcilu startu, ieguva vadību un finišēja pirmais. Pedraudzis savu braucienu iesāka ne tik sekmīgi. Viņš atradās vien septītajā vietā, tomēr nepadevās. Priekšā virāžā kritienu piedzīvoja uzreiz trīs konkurenti. Latvieš braucējs pakāpās uz ceturto vietu, kuru arī nosargāja līdz finišam, iekļūstot nākamajā kārtā.
Sacensības šajā fāzē noslēdzās Laakem, kurš pirmajā taisnē sīvi cīnījās par labāko četrinieku, bet otrajā taisnē ļoti ciešā cīņā ar konkurentiem zaudēja ritmu un bija starp tiem, kuri neizlēca tramplīnus. Braucienā Laakem septītā vieta.
Pusfinālā Langmanis startēja pa otro, bet Pedraudzis pa astoto celiņu. Langmanis pēc starta izkaroja otro vietu aiz pa pirmo celiņu braukušā mājinieka Leo Le Božēna. Stabili latvietis aizvadīja arī atlikušo trases daļu, izcīnīdams augsto otro vietu un nodrošinot sev karjeras pirmo Pasaules kausa finālu. Pedraudzis tikmēr finišēja astotajā vietā, kas sacensību noslēgumā viņam deva 15. vietu 154 dalībnieku konkurencē.
Lielajā finālā Langmanis startēja no trešā celiņa un pēc pirmās virāžas cīnījās par labāko trijnieku. Otrajā taisnē latvietis vienā no pumpām saķērās ar trešajā vietā esošo šveicieti Sīnu Nunlistu. Langmanis krita, taču spēja sasniegt finišu, sacensības noslēdzot astotajā vietā. Par uzvarētāju kļuva Božēns.
Sieviešu U-23 grupā pirmo kārtu sekmīgi pārvarēja Eiropas čempione Veronika Monika Stūriška, bet Adelīna Kārkliņa nepārvarēja pirmo kārtu.
Astotdaļfinālā un ceturtdaļfinālā Stūriška sekmīgi startēja no pirmā celiņa. Abas reizes viņa pirmā iebrauca pirmajā virāžā un turpinājumā savu pārsvaru tikai palielināja, droši sasniedzot pusfinālu kā braucienu uzvarētāja.
Pusfinālā latviete startēja no astotā celiņa, taču pirmajā virāžā ārmala nedeva daudz iespēju izkarot vietu pirmajās pozīcijās. Latvijas sportiste pēc kontakta ar konkurentēm aiz virāžas atradās vien astotajā vietā. Atlikušajā distances daļā nopietni pacīnīties par četrinieku neizdevās un tika gūta septītā vieta, kas summā deva 13. pozīciju.
Vīriešu elites grupā tik augsta līmeņa sacensībās debiju piedzīvoja Kristers Apels. Carnikavietis vēl pērn izcīnīja zelta medaļu Eiropas junioru čempionātā, bet šogad sevi elitē pieteica Eiropas kausa posmos Čehijā, kur abās dienās spēja izcīnīt devītās vietas.
Dienu Apels iesāka ar ceturto vietu pirmās kārtas braucienā, kurā uzvarēja kolumbietis Djego Ospina. Sekojošajā astotdaļfinālā latvietim neizdevās sekmīgs starts un viņš finišēja sestais, kas noslēgumā deva 42. pozīciju. Svētdien turpat norisināsies Pasaules kausa otrais posms.