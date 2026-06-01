Latvijas izlases kapteinis Balcers kļūst par pasaules čempionāta labāko vārtu guvēju
Latvijas hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pasaules čempionāta (PČ) noslēgumā saglabāja pirmo vietu starp labākajiem vārtu guvējiem, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas hokejisti ceturtdaļfinālā ar 0:2 atzina Norvēģijas pārākumu.
Astoņās turnīrā aizvadītajās spēlēs Balcers izcēlās ar septiņiem gūtiem vārtiem. Otrais ar tikpat precīziem metieniem desmit aizvadītajās spēlēs bija bronzas medaļnieks Noā Stēns no Norvēģijas.
Tikmēr starp rezultatīvākajiem spēlētājiem Sandis Vilmanis ar 11 (4+7) punktiem ieņēma septīto vietu, kamēr Balcers ar desmit (7+3) punktiem noslēdza labāko desmitnieku. Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Šveices uzbrucējs Svens Andrigeto, kurš desmit spēlēs izcēlās ar četriem vārtiem un 11 rezultatīvām piespēlēm.
Tikmēr Kristers Gudļevskis meistarsacīkstes noslēdza kā otrs labākais vārtsargs. Viņš septiņās cīņās caurmērā atvairīja 94,62% metienu un ielaida 1,44 ripas.
Turnīra labākais vārtsargs bija šveicietis Leonardo Dženoni, kurš septiņās spēlēs vidēji atvairīja 97,08% raidījumu un ielaida 0,56 vārtus, noslēdzot turnīru ar trīs "sausajām" spēlēm.
Vēl Vilmanis, kurš ieņēma dalītu astoto vietu starp labākajiem piespēlētājiem, ar uz ledus vidēji pavadītām 23 minūtēm un 17 sekundēm bija uzbrucējs ar lielāko spēles laiku. Starp visiem spēlētājiem latvietis bija iekrājis ceturto lielāko spēles laiku, Balcers ar spēlētām vidēji 22 minūtēm un trīs sekundēm bija devītais, bet par vienu vietu zemāk bija Alberts Šmits ar vidēji uz ledus pavadītām 21 minūti un 47 sekundēm.
Tāpat komandu ieskaitē latvieši ieņēma otro vietu starp labākajiem vairākuma realizētājiem. Latvijas hokejisti astoņās spēlēs guvuši vairākumā astoņus vārtus, realizējot 32% vairākumu, kamēr pirmo vietu ar izmantotiem 35,48% vairākumu ieņēma Šveice.
Svētdien par pasaules čempioniem kļuva Somijas hokejisti, kuri finālā ar 1:0 pagarinājumā apspēlēja Šveici. Latvijas valstsvienība turnīru noslēdza sestajā vietā.