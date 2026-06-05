Latvijas hokeja leģenda Aleksandrs Beļavskis ieguvis jaunu darbu
Bijušais Latvijas izlases hokejists un galvenais treneris Aleksandrs Beļavskis trenera karjeru turpinās Ungārijā.
2026./2027. gada sezonā Beļavskis trenēs Ungārijas augstākās līgas klubu Dunaujvarošas "Acelbikak". Pagājušajā gadā tā ieņēma pēdējo vietu regulārajā turnīrā.
"Ar Aleksandru esmu bijis saziņā pēdējos divus gadus. Viņš ir bijis lielisks hokejists, Latvijas hokeja leģenda, kurš spēlējis arī olimpiskajās spēlēs. Viņš kā treneris strādājis Zviedrijā, Krievijā, Baltkrevijā, Latvijā un pēdējos gados Polijā. Viņa trenera pieredze augstākajā līmenī mums noteikti nāks par labu. Bez tā, ka Aleksandrs strādās ar lielo komandu, viņš palīdzēs arī darbā ar jauniešiem. Ir liels gods strādāt kopā ar Aleksandru," kluba mājaslapā citēts "Acelbikak" ģenerālmenedžeris Zsolts Azari.
62 gadus vecais Aleksandrs Beļavskis trenera karjeru sāka 2003. gadā. 2015. gada pasaules čempionātā viņš bija galvenais treneris Latvijas izlasei, kas ar grūtībām nosargāja vietu elitē. Pēc viena gada darba ar Latvijas valstsvienību trenējis Baltkrievijā (tostarp valsts U-20 izlasi), Zviedrijā, bet pēdējos gados strādāja Polijā Novi Targas "Podhale".
Dunaujvarošas "Acelbikak" dibināta 1977. gadā. Kopš 2008. gada komanda spēlē Ungārijas augstākajā līgā. Par tās čempioni komanda kļuvusi četras reizes, pēdējo reizi 2012./2013. gadā. Tāpat vienība startē ERSTE līgā, kur bez ungāru klubiem piedalās arī Rumānijas komandas.