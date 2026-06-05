Latvijas 3x3 basketbolistes neiekļūst Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā piektdien Varšavā ar 16:17 piekāpās Ungārijas izlasei un zaudēja cīņā par vietu Pasaules kausa ceturtdaļfinālā.
Vihmane guva septiņus punktus, Cirša - piecus, bet Strautmane un Miščenko - pa diviem. Latvijas komanda guva spēles pirmos piecus punktus, liedzot pretiniecēm izdarīt precīzus metienus teju četras minūtes. Ungārietes nepilnu trīs minūšu laikā atbildēja ar izrāvienu 11:0 un pārņēma vadību. Apstājoties pretinieču izrāvienam, Latvijas basketbolistes biežāk iekaroja grozu un 94 sekundes pirms mača beigām Cirša ar tālmetienu panāca 14:14.
Kad līdz beigu signālam bija palikušas divas sekundes, Vihmane tika traucēta tālmetiena izpildē un pie rezultāta 15:17 varēja izpildīt divus soda metienus. Pirmais bija precīzs, bet otrais grozā nekrita. Vihmane pati tika pie atlēkušās bumbas, taču arī no spēles nebija precīza.
Savukārt ar septīto numuru izsētā Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, plkst. 20.25 astotdaļfinālā spēkosies ar Jaunzēlandi (17.).
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.