Norvēğu hokejisti mača galotnē zaudē drošu pārsvaru, tomēr papildlaikā izcīna vēsturisku bronzu
Norvēģijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pirmo reizi vēsturē izcīnīja kādu no pasaules čempionāta medaļām, uzvarot cīņā par bronzas godalgām.
Uzvaras vārtus gūstot Noa Stēnam, norvēģi pagarinājumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) pārspēja Kanādu,
Spēles septītajā minūtē kanādiešu vārtsargs Džets Grīvss aiz vārtiem zaudēja ripu, kuru pārtvēra Emilio Petešens, norvēģim raidot to mērķī. Otrā perioda 13. minūtē pēc Stīana Sūlberga metiena ripa no Zeka Vaitklauda nonāca Kanādas izlases vārtos un rezultāts kļuva 2:0 Norvēģijas labā.
Pamatlaika pēdējās minūtēs kanādieši nomainīja Grīvsu pret sesto laukuma spēlētāju un 76 sekundes pirms beigu signāla Roberts Tomass panāca 1:2. Kanādieši turpināja spēlēt ar tukšiem vārtiem, kuros teju ripu ieraidīja Petešens, bet septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām Tomass no vārtu priekšas vēlreiz ieraidīja ripu mērķī - 2:2.
Papildlaika ceturtajā minūtē Stēns raidīja ripu Kanādas vārtos un panāca 3:2.
Finālcīņā, kas "Swiss Life" arēnā Cīrihē sāksies plkst. 21.20 pēc Latvijas laika, tiksies Šveice un Somija.
Latvijas izlase A grupā ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 pārspēja Vāciju, ar 1:3 piekāpās Austrijai, ar 1:7 kapitulēja Somijai, ar 4:2 uzveica ASV, ar 6:0 Lielbritāniju un ar 8:1 - Ungāriju, ceturtdaļfinālā ar 0:2 piekāpjoties Norvēģijai.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.