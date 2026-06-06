Mirra Andrejeva apliecina savu meistarību un pirmo reizi saņem "Grand Slam" kausu.
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Vakar 23:12
Mirra Andrejeva Parīzē izcīna savu pirmo "Grand Slam" titulu
Mirra Andrejeva sestdien Parīzē uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā, tenisistei izcīnot savu pirmo "Grand Slam" titulu.
Ranga astotās pozīcijas īpašniece krieviete Andrejeva ar rezultātu 6-3, 6-2 pārspēja polieti Maju Hvaliņsku, kura WTA rangā ir 114. vietā un šo turnīru sāka no kvalifikācijas.
Iepriekš labākais rezultāts "Grand Slam" turnīros Andrejevai bija pērn sasniegtie ceturtdaļfināli Francijā un ASV.
Hvaliņska bija tuvu tam, lai sagādātu vienu no lielākajām sensācijām tenisa vēsturē. Iepriekš poliete tikai divos "Grand Slam" turnīros bija pārvarējusi kvalifikāciju, un tajos netika tālāk par otro kārtu.
Sasniegtais fināls Hvaliņskai nodrošinājis ievērojamu kāpumu WTA rangā, kurā viņa nākamnedēļ būs 21. pozīcijā.