"Jāgaida pareizais brīdis!" IIHF prezidents izvairīgi komentē iespējamo Krievijas atgriešanos hokejā
Starptautiskās Ledus hokeja federācijas prezidents Liks Tārdifs komentējis iespējamo Krievijas atgriešanos tās rīkotajos izlašu turnīros.
Jau ziņots, ka IIHF disciplinārā komiteja pēc Krievijas apelācijas lēma atcelt pašas padomes lemto par krievu diskvalifikācijas turpināšanu 2026./2027. gada sezonā no tās rīkotajiem izlašu turnīriem. Komiteja uzskatīja, ka drošības riski vairs nav pietiekams iegansts, lai šo diskvalifikāciju turpinātu. Krieviju diskvalificēja no IIHF turnīriem pēc pilna mēroga invāzijas Ukrainā uzsākšanas.
"Mums jāaizstāv savs turnīrs, taču tas nenozīmē, ka Krievija neatgriezīsies. Tas gan nevar notikt pārāk drīz. Mums jāgaida pareizais brīdis," preses konferencē pirms 2026. gada pasaules čempionāta beigām par potenciālo agresorvalsts atgriešanos teica Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidents Liks Tārdifs, kurš gan šo amatu ieņems līdz rudenim. Gaidāmajās prezidenta vēlēšanās viņš atkārtoti nekandidēs.
Līdzīgu viedokli Tārdifs atklāja par Baltkrieviju, kuras vairākām jauniešu izlasēm un arī sieviešu valstsvienībai ļauts atgriezties starptautiskajos turnīros, tiesa, pārsvarā zemākas raudzes (U-18 čempionātā Baltkrievija gan spēlēs augstākajā divīzijā). "Mums jāanalizē, vai tas ir 100% droši. Zemāku līmeņu turnīri ir kas citādāks nekā 16 komandu sacensības, kuras ilgst trīs nedēļas. Nevaru apgalvot, kad šāda atgriešanās būs iespējama."
Lietuvas sieviešu izlase jau paziņoja, ka pret Baltkrieviju nespēlēs. Latvijas un Baltkrievijas U-18 izlases nākamgad teorētiski var viena pret otru spēlēt (grupā tā neatradīsies), bet Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs atzina, ka spēli pret šo komandu latvieši neaizvadīs.
Jāmin, ka nākamā gada augstākās divīzijas turnīrā sagaidāma Ukrainas spēlēšana. Tā nav piedalījusies elites turnīrā 20 gadus. "Politiskās situācijas dēļ tas varētu būt sarežģīti," par iespējamo Ukrainas dalību teica Tārdifs. "Centīsimies atbalstīt Ukrainu, lai tā varētu piedalīties. Palīdzēsim ar treniņnometņu atbalstu, kas var ļaut pienācīgi sagatavoties turnīram."
2027. gada pasaules čempionāts no nākamā gada 14. līdz 30. maijam notiks Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā. Provizoriski Latvijas hokeja izlasei var sanākt spēkoties grupā pret Šveici, Somiju, Zviedriju, Slovākiju, Austriju, Slovēniju un Ukrainu.