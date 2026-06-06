Vācijas futbola izlasei Pasaules kausā būs jāiztiek bez talantīgā pussarga Karla
Foto: AFP/Scanpix
Lenarts Karls traumas dēļ nevarēs palīdzēt valstsvienībai.
Futbols

Vācijas futbola izlasei Pasaules kausā būs jāiztiek bez talantīgā pussarga Karla

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Talantīgais Vācijas futbola izlases pussargs Lenarts Karls traumas dēļ nevarēs palīdzēt valstsvienībai Pasaules kausa finālturnīrā.

Vācijas futbola izlasei Pasaules kausā būs jāiztie...

Gatavojoties pārbaudes mačam ar ASV, 18 gadus vecais Karls guva kājas augšstilba traumu. Šosezon Karls kļuva par Minhenes "Bayern" jaunāko vārtu guvēju UEFA Čempionu līgā.

Karla vietā izlases sastāvā iekļauts 20 gadus vecais "Leipzig" pussargs Asans Uedraogo.

Vācija 2018. gadā pirmo reizi kopš 1938. gada izstājās Pasaules kausa grupu turnīrā un arī četrus gadus vēlāk Katarā nepārvarēja grupu turnīru.

Pasaules kausa finālturnīrā, kas Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, Vācija spēlēs vienā grupā ar Kirasao, Ekvadoru un Kotdivuāru.

Vācijas vīriešu futbola izlases sastāvs:

vārtsargi - Olivers Baumans ("Hoffenheim", Vācija), Manuels Neiers (Minhenes "Bayern", Vācija), Aleksandrs Nēbels ("Stuttgart", Vācija);

aizsargi - Valdemārs Antons, Niko Šloterbeks (abi - Dortmundes "Borussia", Vācija), Nataniels Brauns (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Jozua Kimmihs, Jonatans Tā (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Dāvids Raums ("Leipzig", Vācija), Antonio Rīdigers (Madrides "Real", Spānija), Maliks Tšau (Ņūkāslas "United", Anglija);

pussargi - Nadīms Amiri ("Mainz 05", Vācija), Leons Gorecka, Džamals Musiala, Aleksandrs Pavlovičs (visi - Minhenes "Bayern", Vācija), Paskāls Gross (Braitonas un Havas "Albion", Anglija), Džeimijs Levelings, Angelo Štillers (abi "Stuttgart", Vācija), Fēlikss Nmeča (Dortmundes "Borussia", Vācija), Florians Vircs ("Liverpool", Anglija), Asans Uedraogo ("Leipzig");

uzbrucēji - Maksimiliāns Beiers (Dortmundes "Borussia", Vācija), Kajs Havercs (Londonas "Arsenal", Anglija), Lerojs Sanē ("Galatasaray", Turcija), Denizs Undavs ("Stuttgart", Vācija), Niks Voltemāde (Ņūkāslas "United", Anglija).

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