Liekais Daugaviņš, Sevastova liek punktu un Sorokins atzīstas mīlestībā – aizvadītā nedēļa sportā

Kaspars Daugaviņš ļaunu prātu netur par treneru lēmumu un to izprot, vien piebilstot, ka pēdējā spēle izlases kreklā, visticamāk, ir aizvadīta.
Maija svētku nedēļā Latvijas sportā galvenie notikumi notika hokeja laukumos – izlase turpina gatavoties pasaules čempionātam, kamēr U-18 valstsvienība pirmo reizi vēsturē aizspēlējās līdz pasaules čempionāta pusfinālam, tomēr skaļākais notikums droši vien bija Anastasijas Sevastovas paziņojums par tenisistes karjeras beigām, ja visam nesanāca izsekot līdzi, Jauns.lv atgādinās par to.

Latvijas U-18 hokeja izlase pirmo reizi vēsturē aizcīnījās līdz pasaules čempionāta pusfinālam. Ceturtdaļfināla mačā mūsu jaunie hokejisti sensacionāli pārspēja ASV, bet pusfinālā piedzīvoja minimālu zaudējumu pret slovākiem, savukārt bronzas mačā līdzīgā cīņā zaudēja čehiem un palika ceturtajā vietā.

Vīriešu valstsvienībā šopavasar neredzēsim Kasparu Daugaviņu, kurš šogad vairs neietilpst treneru plānos un, visticamāk, noslēdzis savu karjeru izlasē. Savukārt gatavību pārstāvēt izlasi paudis Sandis Vilmanis, kamēr Artūra Šilova pieejamība vēl nav skaidra.

Mūsu hokejisti pārbaudes mačos dalīja uz pusēm uzvaras ar Slovākiju, turklāt šajās spēlēs nepiedalījās vairāki no potenciālajiem līderiem, bet kapteiņa un uzbrukuma līdera lomu spoži apliecināja Rūdolfs Balcers.

Aizvadītajā nedēļā tika prezentēta ilgi gaidītā grāmata “Latvija Milānā-Kortīnā”, kuru sagatavojusi izdevniecība “Rīgas Viļņi”. Grāmatā atskatījās uz Latvijas olimpiešu un paralimpiešu veikumu nesen notikušajās spēlēs.

Kriss Holts intervijā pastāstījis par notikumiem Rīgas “Dinamo” un Jūliusa Šuplera savdabīgajiem lēmumiem. Boksa pasaulē skandaloza cīņa notikusi Turcijā, bet Taisons Fjūrijs un Entonijs Džošua gatavojas varenai cīņai.

