Infantino: Irāna spēlēs Pasaules kausā
Irānas vīriešu futbola izlase piedalīsies gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā, ceturtdien paziņoja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, bet Irānas izlasei visas trīs apakšgrupas spēles paredzētas ASV. Neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu, irāņu dalība turnīrā bija neskaidra.
"Sākumā vēlos uzreiz apstiprināt, ka, protams, Irāna piedalīsies 2026. gada Pasaules kausā," teica Infantino, FIFA kongresā uzsākot savu uzrunu delegātiem. "Un, protams, Irāna spēlēs Amerikas Savienotajās Valstīs."
Marta beigās Infantīno apmeklēja divas Irānas izlases pārbaudes spēles Turcijā, pēc kā paziņoja, ka tā "noteikti" startēs Pasaules kausā, neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu.
Tāpat FIFA prezidents iepriekš apsolīja Irānas izlasei, ka palīdzēs atrast treniņnometni ārpus valsts robežām, lai komanda varētu sagatavoties Pasaules kausam. Tā varētu notikt arī Turcijā, kur Irāna pagājušajā mēnesī Antaljā aizvadīja pārbaudes spēles pret Nigēriju un Kostariku.
Irānas izlasei apakšgrupas spēlēs ar Jaunzēlandi un Beļģiju paredzētas Losandželosā, bet ar Ēģiptes valstsvienību - Sietlā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.