Šilova dalība pasaules čempionātā zem jautājuma zīmes
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova dalība šī gada pasaules hokeja čempionātā ir zem jautājuma zīmes, sociālajā medijā "X" raksta hokeja žurnālists Kelsija Surmača.

Kā atklājis Pitsburgas "Penguins" vārtsargs Šilovs, pēdējā mēneša laikā viņš spēlējis ar ceļgala traumu.

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausā Šilovs iesaistījās pēc tam, kad "Penguins" pirmajās trīs spēlēs ar Stjuartu Skineru vārtos zaudēja Filadelfijas "Flyers". Šilovs trīs mačos izcīnīja divas uzvaras, ielaida vidēji 1,52 ripas un atvairīja 93,9% metienu, kas viņu ierindo starp "play-off" pirmās kārtas labākajiem vārtsargiem.

Pamatturnīrā latvietis 39 mačos izcīnīja 19 uzvaras, caurmērā ielaida 3,07 ripas un neitralizēja 88,8% metienu.

