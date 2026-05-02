Futbols
Šodien 20:20
Cirkins izpelnās dzelteno kartīti Anglijas premjerlīgas mačā
Latvijas izcelsmes aizsargs Denniss Cirkins, kurš martā piedalījās Latvijas futbola izlases treniņnometnē, sestdien Anglijas futbola premjerlīgas spēlē devās laukumā uz maiņu un izpelnījās dzelteno kartīti, viņa pārstāvētajai "Sunderland" cīnoties neizšķirti.
"Sunderland" viesos ar 1:1 (0:1) spēlēja neizšķirti ar Vulverhemptonas "Wanderers". Cirkins devās laukumā 72. minūtē, bet 81. minūtē tika pie dzeltenās kartītes. Mača 17. minūtē "Sunderland" vadībā izvirzīja Nordi Mukiele, taču septiņas minūtes vēlāk viesu rindās sarkano kartīti nopelnīja Daniels Balards, atstājot komandu mazākumā.
Laukuma saimnieki panāca neizšķirtu otrā puslaika ievadā, kad pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm "Sunderland" vārtos bumbu raidīja Santjago Bueno. Kreisās malas aizsargs Cirkins šajā sezonā laukumā devies astoņās premjerlīgas spēlēs. "Sunderland" ar 47 punktiem 35 spēlēs ieņem 12. vietu, bet "Wanderers" ar 18 punktiem atrodas pēdējā pozīcijā 20 komandu konkurencē.