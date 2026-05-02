Zviedrija izcīna zeltu pasaules U-18 čempionātā hokejā
Zviedrijas U-18 hokejisti sestdien Trenčīnā triumfēja pasaules čempionāta elites divīzijas turnīrā, finālā ar 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) pārspējot Slovākiju, un izcīnot zeltu.
Pirmajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām sešām minūtēm zviedrus vadībā izvirzīja Vigo Sūrensons, bet otrā perioda izskaņā Slovākijas vārtos ripu raidīja Eltons Hermansons. Trešās trešdaļas vidū pretuzbrukumā trešos Zviedrijas vārtus guva Adams Andersons, un piecas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Ula Palme panāca 4:0.
Turpinājumā slovāki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un aptuveni minūtes laikā guva divus vārtus, precīziem esot Ivanam Matam un Maksimam Šimko. Teju visu atlikušo spēles laiku Slovākija spēlēja bez vārtsarga, taču zviedri nosargāja uzvaru.
Jau ziņots, ka cīņā par bronzas godalgām Latvijas U-18 hokejisti ar 1:4 atzina Čehijas pārākumu, noslēdzot turnīru ceturtajā pozīcijā. Piektdien pusfinālos Latvija ar 0:1 piekāpās Slovākijai, bet zviedri ar 4:3 pagarinājumā pārspēja Čehiju. Elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā Latvijas U-18 izlase iekļuvusi pirmo reizi.
Pasaules U-18 čempionāts hokejā: Latvija - Čehija
Latvijas U-18 hokejisti aizvada cīņu par bronzu pasaules čempionātā hokejā.