Boksa cīņa Turcijā par pasaules čempiona titulu pārvēršas asiņainā masu kautiņā. VIDEO
Boksa cīņa Turcijas pilsētā Trabzonā par pasaules čempiona titulu UBO versijā, kurā piedalījās mājinieks Emirhans Kalkans un Krievijas pārstāvis Sergejs Gorohovs, sestdien pārvērtās asiņainā masu kautiņā.
Vietējie mediji vēsta, ka atmosfēra kļuva nokaitēta trešajā raundā, kad kāds no krievu komandas parādīja necienīgu žestu pretiniekiem. Kaut gan Kalkans bija līdz šim uzvarējis visās septiņās cīņās, trešajā raundā viņš piedzīvoja zaudējumu ar nokautu, un tad ringā sākās vājprāts.
Krievu bokseris pēc cīņas devās uz pretinieka stūri, kāds no Kalkana komandas locekļiem viņu atgrūda, un Gorohova treneris uzklupa turkam, sākoties abu komandu pārstāvju kautiņam, kurā nekavējoties iesaistījās arī karstasinīgie skatītāji, ne tikai izvicinot dūres un sperot, bet arī sitot pretiniekiem ar krēsliem. Vissmagāk cieta Gorohova treneris, kuru atspārdīja vairāki uzbrucēji.
Cietušie kādu laiku bija spiesti pavadīt slimnīcā. Pats Gorohovs sociālajā vietnē “Instagram” no slimnīcas pavēstīja, ka treneris guvis galvas traumu, bet viņam pašam izdevās tikt salīdzinoši sveikā, jo “mani pasargāja cimdi”. Pēc tam delegācija pameta Turciju. Vietējās varas iestādes veic notikušā izmeklēšanu.