Basketbols
Šodien 16:35
Grīnvalds ar sevis pārstāvēto komandu Madrides "Real" izcīna Spānijas U-18 čempiontitulu
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds kopā ar Madrides "Real" jauniešu komandu sestdien Spānijas U-18 čempionāta finālā ar 91:87 (20:27, 33:17, 16:19, 22:24) pārspēja "Barcelona" jauniešu vienību, izcīnot Spānijas čempiontitulu.
Grīnvalds, kurš devās laukumā starta pieciniekā, spēlēja 18 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā, raidot grozā vienu no četriem tālmetieniem, guva trīs punktus. Viņa kontā arī vien atlēkusī bumba, viena pārtverta piespēle un četras piezīmes, iekrājot +/- rādītāju -17 un efektivitātes koeficientu -6.
madrides komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Fabians Kajsers, kamēr Jegors Amosovs iekrāja 19 punktus un astoņas bumbas zem groziem. "Barcelona" vienībā ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Žoakims Bumtdže-Bumtdže.