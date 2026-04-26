Kitija Laksa otro gadu pēc kārtas kļūst par Itālijas čempioni, latvietei arī vērtīgākās spēlētājas gods
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien kopā ar Skio "Famila" komandu otro sezonu pēc kārtas triumfēja Itālijas A sērijā, Laksai ar 17 punktiem esot rezultatīvākajai starp uzvarētājām un saņemot vērtīgākās spēlētājas balvu.
Finālsērijas trešajā mačā "Famila" mājās ar 70:64 (24:18, 18:13, 13:15, 15:18) pārspēja Venēcijas "Umana Reyer" un sērijā līdz divām uzvarām guva panākumu ar 2-1.
Izšķirošajā cīņā Laksa spēlēja 27 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divu punktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem. Viņa arī izcēlās statistikā ar vienu atlēkušo bumbu, trīs rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, bloķētu metienu un četrām piezīmēm, iekrājot +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu 17.
Latvijas basketboliste bija rezultatīvākā Skio komandas rindās, bet vēl deviņus punktus pievienoja Džasmīne Kīza.
Venēcijas vienībā Ivana Dojkiča izcēlās ar 22 punktiem, kamēr Keila Čārlza pievienoja 15 punktus un piecas bumbas zem groziem.
Laksa kļuva par trīskārtēju Itālijas čempioni, visas trīs reizes triumfējot kopā ar "Famila" vienību.
Pagājušajā sezonā "Famila" finālsērijā pārspēja "Umana Reyer" ar 3-2.