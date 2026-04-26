Kaspars Daugaviņš nepalīdzēs Latvijas izlasei pasaules hokeja čempionātā
Latvijas vīriešu hokeja izlasei šogad pasaules čempionātā nepalīdzēs Kaspars Daugaviņš, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Daugaviņš sezonu sāka Latvijas vienībā "Mogo"/RSU, taču turpinājumā pievienojās Vācijas pēc spēka otrās līgas komandai Kaseles "Huskies", kas izslēgšanas cīņās piedzīvoja zaudējumu finālā.
"Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejami daudz jauno spēlētāju, un šī ir olimpiskā sezona, Latvijas hokeja izlase izmantos iespēju atjaunot sastāvu. Šajā pavasarī bez Kaspara Daugaviņa," pavēstīja LHF.
Daugaviņš "Huskies" rindās 22 regulārās sezonas spēlēs iekrāja deviņus (3+9) punktus, bet astoņās "play-off" cīņās guva vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs viņš kā kapteinis devās laukumā četrās spēlēs, kurās tika pie vienas rezultatīvas piespēles.
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un nākamās pārbaudes spēles aizvadīs 2. un 3. maijā izbraukumā ar Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Pēc 2022. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Daugaviņš paziņoja par savas karjeras beigām Latvijas izlasē, tomēr 2023. gadā atgriezās, lai pārstāvētu valstsvienību 2023. gada pasaules čempionātā. Rīgā un Tamperē notikušajā turnīrā Daugaviņš bija izlases kapteinis, un Latvija pirmo reizi vēsturē izcīnīja bronzas medaļas.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija).