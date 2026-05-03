Basketbols
Šodien 16:37
Nauris Miezis palīdz Ulanbatoras 3x3 basketbola komandai sasniegt "Masters" pusfinālu
Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis kopā ar Mongolijas vienību "Ulaanbaatar" svētdien aizcīnījās līdz Čendu "Masters" turnīra pusfinālam.
"Ulaanbaatar", kas izsēta ar astoto numuru, ceturtdaļfinālā ar rezultātu 21:19 pārspēja beļģu kvartetu "Antwerp" (6.), bet pusfinālā ar rezultātu 16:21 zaudēja Serbijas vienībai "Ub" (1.). Miezis abos mačos bija rezultatīvākais savā komandā, gūstot attiecīgi desmit un septiņus punktus.
Kārļa Lāča pārstāvētā Ķīnas komanda "DeQing" (9.) ceturtdaļfinālā pagarinājumā ar 18:21 zaudēja serbu vienībai "Liman" (3.). Lācis "DeQing" rindās bija rezultatīvākais ar septiņiem punktiem.
Finālā tikās abas Serbijas komandas, ar 21:19 uzvarot "Ub".
Kārļa Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" apakšgrupā uzvarēja vienā no divām spēlēm un neiekļuva ceturtdaļfinālā.