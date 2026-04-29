Fanu mīlulis Kriss Holts atklāj, kāpēc izjuka Latvijas izlases pārstāvēšana olimpiskajās spēlēs
Hokeja vārtsargs Kriss Holts savulaik Latviju iemīlējis pirmajā ierašanās reizē un labprāt šeit būtu pavadījis visu savu spēlētāja karjeru, kā arī pārstāvējis Latviju Soču olimpiskajās spēlēs, tomēr visu pārtraucis viens tobrīd jaunā Rīgas "Dinamo" ģenerālmenedžera Jura Opuļska nenosūtīts fakss, viņš atklāja intervijā "Sporta Avīzes" aprīļa numurā.
Holts nenoliedz, ka savulaik neko par Latviju nav zinājis un bijis pārsteigts, kad komandas biedrs Amerikas Hokeja līgas vienībā Binghemtonas "Senators" Kaspars Daugaviņš stāstījis, ka piedalīsies Vankūveras olimpiskajās spēlēs. Turklāt viss nonācis pie tā, ka Daugaviņš "pārdevis" vārtsargam ideju, ka viņam jādodas pārstāvēt Rīgas "Dinamo".
"Kaut viņš bija daudz stāstījis, es tāpat zināju gana maz un domāju, ka pārmaiņas būs sarežģītas. Izrādījās, ka ir pilnīgi otrādi! Pirmkārt, Latvijā visi ļoti labi runā angliski. Tāpat cilvēki ir ļoti draudzīgi. Un, nemelošu, pie jums ir ļoti daudz skaistu cilvēku! Amerikā tā nav, tur cilvēki ne tuvu nav tik labi izskatīgi kā latvieši. Latvijā visi izskatās kā modeļi! Atbraucu jau vasarā, laiks bija labs, un tas arī palīdzēja. Man patika braukt uz Jūrmalu, uz pludmali un vienkārši staigāt apkārt. Tur bieži skatījos saulrietus un domāju, cik tas ir skaisti, ka spēju iedomāties sevi te dzīvojam visu atlikušo dzīvi," atceras Holts.
Viņš ātri kļuva par Rīgas "Dinamo" fanu mīluli, jo bija atsaucīgs un piedalījās dažādos šovos, pat izdeva dziesmu kopā ar grupu "Dzelzs vilks". Kad sākotnēji noslēgtais divu gadu līgums noslēdzās, Holts uzsvēris, ka vēlas pagarināt līgumu, tomēr viss negāja gludi.
"Tikko biju nospēlējis Zvaigžņu spēlē, zināju, ka Krievijas klubi nāks ar piedāvājumiem. Tieši tāpēc gribēju visu sakārtot laicīgi. Galu galā sezonas pēdējās nedēļās, bijām vienojušies par vēl diviem gadiem. Es biju apmierināts, gatavs parakstīt līgumu. Un tad, dienā, kad man pa faksu vajadzēja saņemt līgumu parakstīšanai, ģenerālmenedžeris Normunds Sējējs aizgāja no "Dinamo" uz Prāgu. Uzreiz pēc tam jaunais ģenerālmenedžeris [Juris Opuļskis] vienkārši apstādināja to darījumu. Man vajadzēja saņemt faksu ar līgumu, bet tā vietā saņēmu ziņu, ka līguma nebūs. Viņš izlēma, ka būs izdevīgāk mani pārdot kādam citam klubam," atceras Holts. Bijušais vārtsargs pauž, ka bijis ļoti dusmīgs un sarūgtināts. "Es tiešām negribēju pamest Latviju. Negribēju pamest Rīgu. Prasīju trīs gadu līgumu, mēs vienojāmies par diviem, bet viss tāpat sabruka vienā dienā."
Vārtsargs pirms tam bija pārstāvējis ASV U-18 izlasi pasaules čempionātā, bet pēc četriem nospēlētiem gadiem Rīgā būtu bijis tiesīgs spēlēt Latvijas pieaugušo valstsvienībā.
"Šādas sarunas tiešām bija, un tas bija viens no galvenajiem sarunu tematiem arī mana līguma pagarināšanas kontekstā, tas palīdzēja vienoties par tiem diviem gadiem. Tobrīd tuvojās Soču olimpiskās spēles, un mēs runājām, ka, ja varu vēl divus gadus pavadīt šeit, varētu olimpiādē pārstāvēt Latvijas izlasi. Tobrīd Edgars Masaļskis bija pieredzējušais vārtsargs, kura karjera tuvojās beigām. Savukārt Kristers Gudļevskis vēl bija pavisam jauns, spēlēja junioru komandā. Latvijas izlasē vārtos tas bija tāds pārejas posms, kurā neviena īsti nebija, un tāpēc parādījās doma, ka varbūt es varētu to vietu aizpildīt," atceras Holts. "Es par to daudz domāju, un šis noteikti bija viens no iemesliem, kāpēc tik ļoti gribēju palikt Rīgā. Ja man būtu piedāvājuši pārstāvēt Latviju, noteikti būtu spēlējis. Man tad būtu trīs pases, un, ja vajadzētu, es pat būtu no vienas pilsonības atteicies. Domāju, ka tā būtu bijusi Kanādas. Biju tam gatavs. Manā galvā scenārijs sāka veidoties ļoti skaidrs - gribētu visu savu atlikušo karjeru aizvadīt Rīgā, kā arī pārstāvēt izlasi, cik vien ilgi tas būtu iespējams. Diemžēl tā nenotika un tas palika tikai kā sapnis."
