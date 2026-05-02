Vakar 23:56
Belohvoščiks izcīna uzvaru daudzdienu velobrauciena "Tour of Benin" pēdējā posmā
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks sestdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Tour of Benin" (UCI kat. 2.2) pēdējā posmā un nosargāja uzvaru arī kopvērtējumā.
Pēdējā no pieciem posmiem riteņbraucēji veica 128,7 kilometrus. Belohvoščiks ("Bike Aid") finišēja vadošās grupas priekšgalā, distanci veicot trīs stundās desmit minūtēs un 34 sekundēs, un tika pie septiņiem UCI ranga punktiem.
Otrajā vietā viņam sekoja vācietis Luka Harters ("Hucare Factory Team"), bet labāko trijnieku noslēdza Marokas izlases pārstāvis Jusefs Bdadu.
Kopvērtējumā Belohvoščiks pārspēja otrās vietas ieguvēju Aleksandru Maieru no Maurīcijas izlases par 42 sekundēm. Latvijas sportists ieņēma pirmo vietu arī sprintā iekrātajos punktos un jauno braucēju vērtējumā. Latvijas riteņbraucējs "Tour of Benin" velobraucienā uzvarēja divos no pieciem posmiem.