Latvija atvadās no leģendārās dejotājas Vijas Vētras. FOTO
Rīgas Latviešu biedrības namā 24. maijā notika atvadīšanās no Vijas Vētras – latviešu dejotājas, horeogrāfes, pedagoģes un mākslinieces, kas mūžībā devās 2026. gada 11. aprīlī Ņujorkā 103 gadu vecumā.
Sekojot mākslinieces vēlmei atdusēties dzimtenē, viņas pelni mūža atdusas vietu atradīs Rīgas Meža kapu Mākslinieku kalniņā.
Dejotāja un horeogrāfe, kas dzimusi 1923. gadā Rīgā, bija pasaulē pazīstama ar savu izcilību dažādos deju žanros, bet vislabāk viņu atpazina kā indiešu dejas priesterieni no Latvijas. Lai arī lielāko daļu savas dzīves viņa pavadījusi trimdā, viņas vārds palika spilgti ierakstīts Latvijas kultūrā.
Pēdējos dzīves gadus Vētra pavadīja Ņujorkā, tomēr ik gadu viņa apmeklēja Latviju un piedalījās koncertos, kas norisinājās viņas vārdā nosauktā fonda organizētajos pasākumos.
Vētra, sasniedzot simt gadu vecumu, joprojām izstaroja enerģiju un dzīvotspēju. Kā viņai izdevās saglabāt šo dzīvotspēju? Viņas noslēpums bija vienkāršs: palikt zinātkārai visu mūžu, vienmēr mācīties jaunas lietas un novērtēt tās mazās dāvanas, ko dzīve sniedz.