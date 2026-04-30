"Nottingham Forest" sper soli uz UEFA Eiropas līgas finālu, kamēr cīnās par izdzīvošanu Anglijas premjerlīgā
Anglijas futbola premjerlīgas vienība "Nottingham Forest" ceturtdien UEFA Eiropas līgas pusfināla pirmajā mačā izcīnīja minimālu uzvaru. "Nottingham Forest" mājās ar 1:0 (0:0) pārspēja citu Anglijas premjerlīgas klubu Birmingemas "Aston Villa".
Vienīgie vārti mačā tika gūti 71. minūtē, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Kristians Vuds. Sākotnēji tiesnesis nebija nozīmējis "pendeli" uz viesu vārtiem, taču pēc VAR iesaistes tika konstatēts pārkāpums, un laukuma saimnieki tika pie 11 metru soda sitiena.
Jāpiebilst, ka pašlaik Anglijas premjerlīgā "Nottingham Forest" tikai par 5 punktiem apsteidz izkrišanas zonā esošo "Tottenham Hotspur" un par 3 punktiem "West Ham United", kad līdz sezonas beigām atlikušas četras spēles.
Otrā pusfinālā "Braga" savā laukumā ar 1:1 (1:1) cīnījās neizšķirti ar "Freiburg". Mača astotajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Demirs Tiknazs, kurš soda laukumā ievirzīja Viktora Gomesa raidīto bumbu viesu vārtos. Astoņas minūtes vēlāk pretuzbrukumā "Freiburg" izlīdzināja rezultātu, precīzam esot Vinčenco Grifo. Pirmā puslaika kompensācijas laikā "Braga" varēja atgūt vienu vārtu pārsvaru, taču Rodrigo Salasara izpildīto 11 metru soda sitienu atvairīja viesu vārtsargs.
Pusfināla atbildes spēles 7. maijā, bet fināls, kuru sasniegs uzvarētāji divu maču summā, norisināsies 20. maijā Stambulā.
Iepriekšējā sezonā finālā divu Anglijas komandu duelī Totenhemas "Hotspur" ar 1:0 uzvarēja Mančestras "United".