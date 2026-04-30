Atkāpjas virslīgas debitantes "Ogre United" galvenais treneris Rehviašvili
Pēc aizvadītā pirmā Latvijas futbola virslīgas spēļu apļa "Ogre United" vienību neturpinās vadīt Gruzijas speciālists Aleksandrs Rehviašvili, ceturtdien pavēstīja Ogres vienība. "Ogre United" paziņoja, ka pēc aizvadītām deviņām spēlēm saņēmusi Rehviašvili atlūgumu.
"Komanda augstu vērtē trenera ieguldīto darbu kluba attīstībā un novēl panākumus turpmāko karjeras mērķu sasniegšanā," teikts komandas paziņojumā.
Rehviašvili vadībā "Ogre United" piedzīvoja debiju virslīgā un pirmajās deviņās spēlēs trīs reizes cīnījās neizšķirti, atņemot punktus "Audai", "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai.
Gruzijas speciālists futbolista karjerā ir pārstāvējis vairākus Latvijas klubus, Rīgas "Skonto" rindās sešreiz uzvarot Latvijas čempionātā, piecreiz izcīnot Latvijas kausu, bet "Ventspils" rindās vēl divreiz uzvarot Latvijas kausa izcīņā.
Pussargs ir bijis "Skonto" kapteinis, kā arī ir atzīts par virslīgas sezonas vērtīgāko spēlētāju. Rehviašvili ir aizvadījis 21 spēli Gruzijas izlasē.
Noslēdzoties futbolista karjerai, viņš kļuva par Gruzijas kluba Tbilisi "Dinamo" sporta direktoru, 2024. gadā kā trenera palīgs palīdzēja komandai "Super Nova" iekļūt Latvijas virslīgā, bet šā gada sākumā līdz Jurģa Kalna atnākšanai mēnesi vadīja "Auda" komandas treniņus, vēlāk strādājot par Kalna palīgu un kļūstot par Latvijas kausa ieguvēju.
"Ogre United" ar trīs punktiem deviņās spēlēs futbola virslīgas turnīra tabulā atrodas pēdējā pozīcijā desmit komandu konkurencē.