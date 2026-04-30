“Tu nezini, vai vari būt monogāms?” Skandalozi beigušās reperes Megan Thee Stallion un NBA basketbolista Kleja Tompsona attiecības
Populārā amerikāņu repere Megan Thee Stallion izšķīrusies no NBA basketbolista, Dalasas “Mavericks” spēlētāja Kleja Tompsona.
31 gadu vecā “Grammy” balvas ieguvēja nolēmusi pārtraukt attiecības ar 36 gadus veco Dalasas “Mavericks” spēlētāju — vairākus mēnešus pēc tam, kad abi publiski apstiprināja savas attiecības.
“Esmu pieņēmusi lēmumu pārtraukt attiecības ar Kleju,” paziņojumā sacīja Megana. “Uzticēšanās, uzticība un cieņa man attiecībās nav apspriežamas. Ja šīs vērtības tiek pārkāptas, īsta ceļa uz priekšu vairs nav. Šo laiku izmantošu, lai par prioritāti izvirzītu sevi un virzītos tālāk ar mieru un skaidrību.”
Viņas paziņojums seko pēc tam, kad tajā pašā dienā viņa savos “Instagram” stāstos publicēja asu ierakstu, kurā, šķiet, apsūdzēja Tompsonu krāpšanā un apgalvoja, ka pēc attiecībām ar viņu viņai nepieciešama pauze.
“Tu mani vazāji apkārt pa visu savu ģimeni, tēlojot kopdzīvi… un tad pēkšņi nobijies,” pausts reperes ierakstā. “Es tevi atbalstīju cauri visām tavām briesmīgajām garastāvokļa maiņām un attieksmei pret mani tavas basketbola sezonas laikā, un tagad tu nezini, vai vari būt monogāms????” viņa turpināja.
Lai gan Megana ierakstā Tompsonu vārdā nenosauca, abi bija publiski apstiprinājuši savas attiecības, un repere pēdējo mēnešu laikā bija publicējusi vairākas mīļas kopbildes ar NBA zvaigzni.
Janvārī Megana intervijā “PEOPLE” atklāti bija runājusi par savām attiecībām ar Dalasas “Mavericks” spēlētāju, sakot, ka viņš ienācis viņas dzīvē brīdī, kad viņa to vismazāk gaidījusi. “Nu, es nekad negribētu nevienam teikt, lai viņš metas attiecībās tikai tāpēc, ka visiem citiem tādas ir, un es arī neteikšu, ka tev jāmetas attiecībās tikai tāpēc, ka tev vajag. Godīgi sakot, es pati pat nezināju, ka būšu attiecībās.”
Megana un Tompsons pirmo reizi tika saistīti pagājušajā vasarā, un pāris pirmo reizi kopā izgāja uz sarkanā paklāja reperes pirmajā “Pete & Thomas Foundation Gala” pasākumā Ņujorkā 16. jūlijā. Pasākumā Megana sajūsmināti sacīja, ka Tompsons ir “jaukākais cilvēks, kādu viņa jebkad dzīvē satikusi”.
Pirms attiecībām ar Tompsonu Meganu saistīja ar Čikāgas “Bulls” zvaigzni Toriju Kreigu pēc tam, kad abi 2024. gada augustā kopā publicēja “TikTok” video. Iepriekš viņai tika piedēvētas arī romantiskas attiecības ar beļģu futbolistu Romelu Lukaku 2023. gadā un ar Pārdisonu “Pardi” Fonteinu 2021. gadā.