Spānijas futbola līgas spēlē vārtus sargās 70 gadus vecs vectētiņš
Svētdien Spānijas profesionālā futbola piektā līmeņa līgas spēlē “CD Colunga” uzņems “Praviano”. Tas nebūtu nekas īpašs, taču mājinieku vārtos stāsies 70 gadus vecs sirmgalvis.
Jā, tā nav drukas kļūda. 70 gadus vecais Anhels Mateoss Gonsaless atgriezīsies klubā pēc 27 gadu prombūtnes, kļūstot par visu laiku vecāko spēlētāju, kurš piedalījies oficiālā spēlē Spānijā.
“Šis nav ne rekords, ne dīvainība. Tā ir godināšana,” teikts šī “Tercera RFEF” līgas otrajā grupā spēlējošā Astūrijas kluba “Instagram” kontā. “Mateoss nozīmē tieši to, kas mums Kolungā ir svarīgs — kaislību, konsekvenci, cieņu pret futbolu un dzīves veidu sportā, kam vecums nav šķērslis.” “Mēs runājam par vīru, kurš bija kalnracis, kurš savu dzīvi ir veltījis darbam un futbolam. Runa nav par skaitļiem, bet par vērtībām. Ja kāds koncentrējas tikai uz viņa vecumu, viņš nav sapratis būtību.”
Gonsaless, kurš savulaik pārstāvējis šosezon jau palīdzējis kluba vārtsargiem, piedāvājot padomus un atbalstu, vēsta BBC.
Vietējai avīzei “Las Provincias” seniors atzina, ka nav pārliecināts, vai nospēlēs visu spēli, bet uzsver, ka joprojām ir gatavs izaicinājumam. “Es joprojām jūtos veikls,” sacīja Gonsaless, norādot, ka joprojām spēlē veterānu vienībā.
“CD Colunga” var atļauties vārtos likt sirmgalvi, jo spēlei nav būtiskas nozīmes turnīra tabulā. Savā grupā 18 komandu konkurencē “CD Colunga” ar 39 punktiem ir 10. vietā, un tai nav cerību cīnīties par iekļūšanu augstāka līmeņa “Segunda RFEF”, kā arī vairs nedraud izkrišana uz vēl zemāku līgu.